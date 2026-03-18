Tras una temporada ofensiva liderada por el trío de importados de Danilo Gallinari, Chris Duarte y JaVale McGee, los campeones Vaqueros de Bayamón buscan redefinir su estilo de juego con un enfoque más defensivo de cara a la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La madrugada de este miércoles, el quinteto bayamonés, presentó su nueva tripleta de importados, que incluye a Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks, y que se caracterizan por su fortaleza defensiva.

“Ofensivamente, no tenemos un jugador como Danilo. Hay que buscar los puntos de otra manera. Defensivamente, al (antes) no tener jugadores que no tienen el atletismo y estos lo tienen puedes hacer otras cosas diferentes también”, expresó el dirigente, Christian Dalmau, en un aparte con los medios locales tras la conferencia de prensa de inicio de campaña en un salón del Coliseo Rubén Rodríguez.

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“Hay que ajustarse a lo que hay y buscar la manera de poner el grupo en la mejor posición posible para ganar el partido”, agregó el técnico.

En el caso de Jae Crowder, los Vaqueros esperan la resolución de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) para confirmar la fecha de su debut. El coapoderado Carlos Arroyo confirmó que la franquicia enfrenta señalamientos por parte del BSN tras presuntas violaciones al tope salarial durante el torneo 2025.

De imponerse las sanciones correspondientes, el equipo, entre otras cosas, estaría obligado a disputar tres partidos sin refuerzos.

Por su parte, Galloway y Cooks no estarán disponibles al inicio de la temporada, ya que disputarán a partir del sábado la final de la liga australiana con los Sydney Kings.

“El estilo cambia totalmente (con estos refuerzos). Yo creo que todos los años los caoches tenemos que ajustarnos al tipo de jugador que tenemos y sacarle el mayor de el máximo. Aunque tengamos refuerzos, teníamos tres refuerzos que promedian entre los tres 60 puntos por partido. Esa es la parte que los muchachos tiene que entender", sostuvo Dalmau.

“Hay buscar la manera de conseguir puntos y darle responsabilidad a los jugadores... Ya no podemos depender de otros jugadores”, añadió.

El entrenador reconoció la importancia del núcleo de los jugadores nativos como Gary Browne, Javier Mojica, Javier Ezquerra, Jordan Cintrón, Reinaldo Balkman, Luis “Pelacoco” Hernández, Isaiah Palermo, Khary Mauras y Stephen Thompson Jr. ante la incertidumbre y tardanza de los importados. Este último se integra al conjunto a partir del segundo partido debido a sus compromisos en la G-League.

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La temporada comienza el sábado, pero los Vaqueros debutarán el domingo ante los Cangrejeros de Santurce en el Rubén Rodríguez.

“Si nos toca empezar sin refuerzo, pues nos toca, no hay excusas. Mi trabajo es enfocarme en el núcleo que tenga disponible el momento y tratar de ponerlo en la mejor condición posible”, dijo el entrenador.

“Nosotros vamos a ser tan buenos como los nativos, el año pasado fue así. Ellos entienden lo que hay que hacer y es cuestión de que los jugadores que vengan ahora, no es lo mismo conseguir un jugados como Danilo, puedan aportar a un nivel alto”, manifestó.

No vivir del 2025

Dalmau destacó que la preparación física de los jugadores y la mentalidad ganadora ha sido fundamental en las pasadas cinco semanas de entrenamiento.

“Al ser su segundo año conmigo, entienden más el proceso de preparación de la parte física. Muchos de ellos vinieron mejor preparados físicamente y es más fácil ponerlos en condición”, comentó.

No obstante, le recuerda a su equipo que ganar su cetro número 17 la pasada campaña no debe ser motivo para bajar la guardia.

“Ya el 2025 pasó, importante entender que no podemos vivir del 2025. Está todo el mundo buscando el título otra vez y esa es la mentalidad”, sentenció Dalmau.