Los Vaqueros de Bayamón, campeones del Baloncesto Superior Nacional, anunciaron en la mañana de hoy miércoles la contratación de los exjugadores de la NBA Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks como sus tres nuevos refuerzos para la temporada 2026 que se pone en marcha este sábado.

El trío reemplaza, al menos parcialmente durante una parte de la temporada, al elenco del año pasado que estuvo conformado por Danili Gallinari, Chris Duarte y JaVale McGee. De ellos, el primero se retiró, el segundo tiene un contrato multianual con el equipo de Málaga en España, y el tercero está activo en la Liga de China. McGee, de hecho, es el único de los tres que se podría considerar una opción para ser activado en algún momento de la temporada.

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En tanto, la gerencia vaquera ha apostado nuevamente por un trío con experiencia en la NBA.

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Jae Crowder

Jaylin Galloway

Xavier Cooks



Rumbo al 18 🏆 🤠 #VaquerosBSN pic.twitter.com/BS9wecRpbD — Vaqueros de Bayamón (@VaquerosBSN) March 18, 2026

Cooks es un delantero de 6′8″ de 30 años que llega tras una sólida actuación en Australia, donde promedió 13.2 puntos, 6.6 rebotes, tres asistencias y 1.2 bloqueos por partido.

Por su parte, Galloway, alero de 6’6 y 23 años, también viene del baloncesto australiano, con promedios de 8.9 puntos y 3.1 rebotes en 22.5 minutos por juego allí.

En tanto, el veterano Crowder, de 35 años, aporta experiencia tras una extensa carrera de 13 temporadas en la NBA. En 2025, jugó nueve partidos con los Sacramento Kings, promediando 2.6 puntos y 2.2 rebotes en 11.6 minutos por encuentro. Sus promedios de por vida en la liga son 9.3 puntos, 4.2 rebotes y 1.6 asistencias por cotejo.

La temporada de los Vaqueros se pone en marcha el domingo, 22 de marzo, en el Coliseo Rubén Rodríguez. Esa noche reciben la visita de los Cangrejeros de Santurce y elevarán el banderín de su campeonato número 16, logrado el año pasado.