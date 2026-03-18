La plataforma global de entretenimiento deportivo DAZN y la promotora Top Rank han anunciado hoy miércoles un acuerdo de derechos de medios a varios años que llevará veladas de boxeo de primer nivel y un extenso archivo histórico de combates a audiencias en más de 200 mercados alrededor del mundo.

El pacto consolida a DAZN como uno de los principales destinos del boxeo a nivel global, ampliando una oferta que ya incluye más de 185 carteleras premium al año. Con la incorporación de Top Rank, la plataforma sumará tanto eventos en vivo como una videoteca que abarca seis décadas de historia del deporte.

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La alianza marca un nuevo capítulo para Top Rank, una de las promotoras más influyentes del boxeo desde su fundación en la década de 1960. A partir de este acuerdo, los suscriptores de DAZN tendrán acceso a combates históricos protagonizados por figuras legendarias como Muhammad Ali, incluyendo la icónica “Thrilla in Manila”, así como la era de los llamados “Cuatro Reyes”: Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Thomas Hearns y Marvin Hagler. También estarán disponibles peleas de estrellas más recientes como George Foreman, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

Además del contenido de archivo, el acuerdo asegura una vitrina global para el talento actual de Top Rank. Entre los nombres destacados figuran el excampeón olímpico Keyshawn Davis, el campeón mundial unificado Xander Zayas, el invicto Abdullah Mason, el campeón en tres divisiones Emanuel Navarrete y el monarca de la FIB Raymond Muratalla, junto a otros contendientes y prospectos emergentes.

“Desde el primer día, nuestro enfoque ha sido firmar a los mejores peleadores y hacer las mejores peleas posibles”, dijo Bob Arum, presidente de Top Rank, en un comunicado. “La posición de DAZN como la casa global del boxeo hace de esta una alianza natural”.

Por su parte, el director ejecutivo de DAZN, Shay Segev, destacó que el acuerdo fortalece la oferta de la plataforma en un momento de crecimiento sostenido del deporte. “El boxeo pertenece al escenario global. Esta alianza busca establecer un nuevo estándar en cómo los aficionados experimentan el boxeo de clase mundial”, afirmó.

El acuerdo también incluye la integración de eventos de pago por evento y contenido exclusivo detrás de cámaras dentro del servicio de suscripción de DAZN, que busca atraer tanto a seguidores tradicionales como a nuevas audiencias digitales.

Con esta alianza, ambas organizaciones apuestan a expandir el alcance del boxeo y reforzar su relevancia en el panorama deportivo internacional.