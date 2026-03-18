Pamela Rosado se vistió de heroína al anotar 18 puntos, incluyendo cuatro triples, para guiar a Puerto Rico el martes a una victoria sobre Nueva Zelanda por 77-61 en el Coliseo José Miguel Agrelot, que aseguró su clasificación a la Copa del Mundo femenina de la FIBA 2026.

Al igual que la Selección Nacional, Italia y España poncharon sus boletos al Mundial en el clasificatorio que se celebró en el “Choliseo” del 11 al 17 de marzo. Estados Unidos, que terminó el torneo invicto, ya había conseguido su plaza al ganar el AmeriCup 2025.

Las “12 Guerreras” iniciaron el certamen con tres abultadas derrotas ante Italia, España y Estados Unidos, pero sus esperanzas de clasificar al Mundial se mantuvieron con vida porque solo necesitaban dos victorias frente a Senegal y Nueva Zelanda.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, las puertorriqueñas no cayeron bajo presión y cumplieron la misión que se habían encomendado al superar a ambos países que quedaron fuera del certamen mundialista con estos últimos dos resultados. El Mundial se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania.

Puerto Rico y Estados Unidos son los únicos representantes de América que competirán en Alemania 2026. También será el tercer Mundial de las boricuas tras su participación en 2018 y 2022.

A sus 39 años, Rosado demostró que sigue siendo una pieza clave en el programa nacional, pero contó con la ayuda de la nacionalizada Imani McGee-Stafford, quien coqueteó con un doble-doble al finalizar con 15 puntos y nueve rebotes. Arella Guirantes, que se perdió dos juegos por molestias, aportó 14 unidades y ocho capturas.

Puerto Rico abrió el partido con una flotadora de Guirantes y un tiro en suspensión de Trinity San Antonio. Nueva Zelanda, en cambio, subió al marcador con un disparo a media distancia de Sharne Robati. De inmediato, Guirantes hizo lo propio para darle una ventaja de 6-2 a las boricuas.

Pocos minutos después, las neozelandesas le dieron vuelta a la pizarra, 7-6, con un triple de Tayla Dalton. Las puertorriqueñas retomaron la ventaja rápidamente con otro canasto de Guirantes, pero Nueva Zelanda cerró el primer parcial con una corrida de 11 puntos para retomar el control del encuentro e irse al segundo periodo arriba por 21-12.

Ella Tofaeono arrancó el segundo tiempo con un disparo debajo del canasto que aumentó la delantera de las neozelandesas a doble dígito, 23-12, pero Pamela Rosado detuvo el sangrado con un triple que, además de levantar al público de sus butacas, le dio un respiro al Equipo Nacional. McGee-Stafford, por su parte, siguió atacando la pintura, mientras que Jacqueline Benítez encestó otro bombazo a larga distancia que redujo el margen a 28-21.

PUBLICIDAD

Poco después, Rosado quemó la malla con otro tiro detrás del arco, pero Emilia Shearer intentó callar al público con un triple en la siguiente jugada. Sin embargo, Rosado tenía la malla y volvió a convertir un disparo a larga distancia que enloqueció a las miles de personas que asistieron al “Choliseo” para este juego crucial. El empuje de las “12 Guerreras” continuó y, con dos triples consecutivos de Benítez y un tiro debajo del canasto de India Pagán, retomaron la ventaja por 40-38 antes del cierre de la primera mitad.

Tofaeono empató el marcador, 40-40, en el inicio del tercer periodo, pero Rosado contestó de inmediato con una bandeja en transición después de una pérdida de balón. Ambos equipos no conseguían la manera de despegarse hasta que las boricuas lograron un avance de siete unidades, que las puso arriba por 57-50.

Esta era la mayor ventaja de las puertorriqueñas hasta el momento. Gracias a esto, Puerto Rico pudo mantenerse en control y terminó el tercer parcial al frente por 60-54. Las “12 Guerreras” comenzaron el cuarto y último periodo con un ‘rally’ de nueve puntos para alejarse por 69-54. Con cinco minutos en el reloj, las neozelandesas trataron de remontar, pero ya era muy tarde para borrar una ventaja de esa cantidad.