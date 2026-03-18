Kahleah Copper anotó 20 puntos, incluyendo cuatro triples, y Estados Unidos venció el martes 84-70 a España para convertirse en el único equipo que finalizó invicto el clasificatorio femenino a la Copa del Mundo de la FIBA 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Las estadounidenses ya habían asegurado una plaza en el torneo mundialista al ganar el AmeriCup 2025. Sin embargo, utilizaron este torneo como preparación para el certamen, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania. Las españolas, por su parte, también habían clasificado al Mundial antes de este partido al obtener tres victorias en cinco salidas.

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Copper fue la líder ofensiva de Estados Unidos, pero le siguió Kelsey Plum con 18 unidades y Dearica Hamby con 14. Jóvenes estrellas como Paige Bueckers (nueve), Caitlin Clark (siete) y Angel Reese (cuatro) no anotaron en doble dígito.

Junto a Monique Billings, Kiki Iriafen y Rae Burrell, Bueckers, Clark, Reese conforman el núcleo de canasteras que debutó con el seleccionado adulto de Estados Unidos en este certamen.

Por España, las mejores anotadoras fueron Megan Gustafson y Raquel Carrera con 15 tantos cada una. Awa Fama, considerada la favorita a ser seleccionada con el primer turno del Sorteo de Novatas de la WNBA 2026, agregó 10 puntos y atrapó cinco rebotes.

Las europeas intercambiaron la ventaja en múltiples ocasiones con las norteamericanas en el primer parcial, pero aun así las campeonas del mundo se dirigieron al segundo periodo arriba por 21-16. El dominio de Estados Unidos continuó su dominio en los últimos 10 minutos de la primera mitad y se fue al descanso con una delantera de 44-32.

El tercer parcial, en cambio, fue uno más cerrado con las estadounidenses superando a las españolas por apenas dos puntos (17-15). En el cuarto periodo, ambos equipos sumaron la misma cantidad de unidades, pero la ventaja que Estados Unidos sacó en la primera mitad fue suficiente para asegurar el triunfo.

Más temprano, Italia derrotó, 85-35, a Senegal para concluir el Premundial con marca de 4-1, la segunda mejor del torneo. Al igual que Estados Unidos y España, las italianas también poncharon su boleto a Alemania 2026. Hasta el momento, el seleccionado estadounidense es el único conjunto de América que ha clasificado al Mundial.