La Selección Nacional Femenina de Baloncesto consiguió este domingo su primera victoria en el clasificatorio a la Copa del Mundo de la FIBA 2026, al vencer a Senegal, 56-47, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, manteniendo vivas las esperanzas de clasificar al Mundial.

Para asegurar el tercer y último boleto disponible, el combinado patrio deberá derrotar el martes a Nueva Zelanda. De lograrlo, Puerto Rico participaría en el torneo mundial, que se llevará a cabo en Berlín, Alemania, del 4 al 13 de septiembre, por tercera ocasión consecutiva.

En la segunda jornada dominical, Italia se quedó con el segundo pasaje al Mundial. De hecho, selló su pase por primera vez en 32 años. España fue el primer equipo en asegurar su espacio en el certamen mundialista tras derrotar a las boricuas la noche del sábado.

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Estados Unidos, que también disputa el clasificatorio en la isla, ya ponchó su boleto a Alemania 2026.

Arella Guirantes y Pamela Rosado lideraron la ofensiva puertorriqueña con 11 puntos cada una. Le siguieron Zaida González con nueve unidades y Trinity San Antonio con siete tantos.

Guirantes apenas había visto acción durante los primeros siete minutos del partido inicial del clasificatorio frente a Italia, en el que anotó dos puntos. La jugadora había estado fuera por molestias físicas que experimentó desde su llegada a la isla el pasado domingo, tras salir hace una semana de Israel, donde militaba con el club Elizur Ramla.

Por Senegal, Khadija Faye fue la mejor anotadora con 14 puntos.

Al borde de cumplirse los tres minutos del primer periodo, Guirantes empató el marcador 3-3 con un triple.

Puerto Rico tomó ventaja 5-3 con otro canasto de Guirantes antes del primer tiempo pedido por Senegal.

Las puertorriqueñas sumaron 10 puntos consecutivos luego de que la senegalesa Nene Ndiaye anotara las primeras tres unidades de su equipo.

Posteriormente, Faye agregó dos puntos para acercar a Senegal 10-5, pero Imani McGee respondió con un canasto de campo que colocó el marcador 12-5 a favor del conjunto patrio.

Más tarde, tras una falta de Victorine Thiaw sobre Rosado, la capitana encestó tres canasto desde la línea de tiros libres. Acto seguido, González añadió dos puntos más cuando restaban 15 segundos en el periodo para colocar el marcador 17-5.

Puerto Rico inició el segundo periodo con un triple de India Pagán que amplió la ventaja a 20-5. Sin embargo, Senegal respondió con una racha de 15 puntos consecutivos para empatar el marcador a 20.

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Rosado frenó el avance senegalés con un tiro a larga distancia que colocó el juego 23-20 cuando restaban 3:43 en el reloj para las boricuas no perder el comando del choque.

Luego, Khadija Faye volvió a encestar para acercar a su equipo 23-22. No obstante, González respondió con otro triple que permitió a las boricuas despegarse nuevamente, 26-22.

Arella tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja en los últimos segundos, pero erró el tiro y Puerto Rico se fue al descanso con el marcador 26-22.

La escuadra boricua arrancó el tercer tiempo con siete puntos consecutivos, incluyendo un triple de Tayra Meléndez que puso el marcador 33-22. Faye sumó un canasto desde la pintura para acercar a Senegal, 33-24. El equipo africano respondió con cinco unidades desde la línea de tiros libres. En medio de esa reacción, Brianna Jones encestó un tiro de larga distancia y González sumó otro canasto de campo, para guiar a Puerto Rico al 38-29.

Después de un canasto de McGee y otro de González, Mathilde Diop respondió con un triple a 37 segundos para terminar el periodo, recortando la ventaja a 42-32.

Para el cuarto capítulo, Puerto Rico no desperdició la ventaja y se alejó 55-47 cuando faltaban 1:27 por jugarse.