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Miami. Wilyer Abreu conectó un jonrón de tres carreras que puso a Venezuela arriba en el marcador, luego de que Maikel García iniciara la remontada con un cuadrangular de dos carreras, y Venezuela venció a Shohei Ohtani y al campeón defensor Japón por 8-5 en el Clásico Mundial de Béisbol el sábado por la noche para avanzar a las semifinales.

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Venezuela alcanzó sus primeras semifinales del Clásico Mundial de Béisbol desde 2009 y se aseguró un lugar en el grupo de seis naciones que participarán en el torneo olímpico de béisbol de 2028, junto con Estados Unidos y la República Dominicana.

Venezuela se enfrentará a la invicta Italia el lunes, un día después de que Estados Unidos juegue contra la República Dominicana.

Abreu le dio a Venezuela una ventaja de 7-5 al conectar un jonrón contra el perdedor Hiromi Itoh en la sexta entrada, enviando una recta de cuatro costuras en cuenta de 2-1 a 409 pies hacia el jardín derecho para su primer jonrón del torneo.

WILYER ABREU

THREE-RUN HOME RUN

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Ezequiel Tovar puso el marcador 8-5 en la octava entrada, abriendo con un doble y anotando luego gracias a un error de lanzamiento de Atsuki Taneichi en un intento de sorprenderlo en base.

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El tercer jonrón de Ohtani en el torneo no fue suficiente para Japón, que vio truncada su racha de 11 victorias consecutivas en el Clásico Mundial de Béisbol.

Ohtani, el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol de 2023, abrió la parte baja de la primera entrada conectando un slider de 2-1 del Ranger Suárez a 427 pies hacia el jardín central, luego de que Ronald Acuña Jr. conectara un jonrón en el segundo lanzamiento de Yoshinobu Yamamoto, enviando una recta a 401 pies hacia el jardín derecho-central para su segundo jonrón del Clásico Mundial de Béisbol.

Two MVPs

Two leadoff home runs



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Enmanuel De Jesus lanzó 2 1/3 entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria, y Daniel Palencia consiguió el salvamento, poniendo fin al destino de Japón al hacer que Ohtani bateara un elevado para el último out.

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Japón ganaba 5-2 tras una tercera entrada de cuatro carreras en la que Shota Morishita, quien reemplazó al lesionado Seiya Suzuki en el jardín central, conectó un jonrón de tres carreras que rompió el empate ante Suárez. El veterano zurdo, que obtuvo una victoria en un partido de la fase de grupos contra los Países Bajos, lanzó 2 2/3 entradas el sábado, permitiendo tres hits, cinco carreras y dos jonrones.

García conectó un jonrón en el octavo lanzamiento contra Chihiro Sumida para acercar a Venezuela a 5-4 en la quinta entrada.