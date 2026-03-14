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Houston. Arrivederci, Puerto Rico.

El Team Rubio se despidió del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ante más de 30,000 personas en el Daikin Park, con un luchado revés, 8-6, frente a Italia por el pase a semifinales en Miami, Florida.

Los boricuas volvieron a eliminarse en el torneo en cuartos de final por segunda vez consecutiva. En 2023, cayeron ante México. Italia, por su parte, hizo historia con su primer pase al baile de los mejores cuatro.

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Puerto Rico también podría perder la oportunidad de capturar un boleto olímpico a los Juegos de Los Ángeles 2026. El torneo otorga dos pases a los equipos de América, fuera de Estados Unidos por ser anfitrión.

El viernes, República Dominicana ponchó un pase al noquear a Corea del Sur (10-0 en la séptima), combinado con una derrota de Canadá.

Venezuela puede atrapar el segundo si destrona más tarde al campeón Japón. De los venezolanos perder, habría un triple empate (3-2) y se toma en consideración las carreras permitidas por equipo.

Con las ocho rayas del sábado, Puerto Rico toleró 15, al igual que los canadienses. Venezuela había permitido 12 antes del duelo contra los nipones.

El partido marcó el retiro oficial del receptor Martin “Machete” Maldonado, capitán del Puerto Rico, en su último torneo como profesional. Jugó 15 años en las Mayores y un anillo de Serie Mundial conquistado en 2022 con los Astros de Houston.

Cría boricua en la octava

Contra la pared en la octava entrada, Puerto Rico construyó lo que parecía una remontada milagrosa.

Frente a Matt Festa, Carlos Cortés disparó sencillo, mientras que Emmanuel “Pulpo” Rivera y Heliot Ramos se embasaron para congestionar las almohadillas.

Jo La Sorsa ingresó por Festa para provocar un out forzado de Eddie Rosario en el cuadro, entrando la tercera carrera de Puerto Rico.

Un pelotazo a Byran Torres volvió a llenar las bases y un lanzamiento salvaje trajo la cuarta al plato.

Chiristian Vázquez, en juego por Martín “Machete” Maldonado, dio una roleta al jardín derecho, impulsado dos para acercar a Puerto Rico, 8-6, y las gradas enloquecer con el despertar ofensivo.

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Greg Weissert, en la loma por La Sorsa, le dio respiro a Italia al ponchar a Willi Castro para el segundo fuera. Después de un sencillo de Darell Hernáiz, logró que Nolan Arenado bateara hacia el antesalista Andrew Fischer, sacando el tercer out en primera.

Edwin “Sugar” Díaz se encargó de la baja de la octava con dos ponches para Puerto Rico ir a su última oportunidad de continuar con vida en el Clásico.

Al igual que en la octava, Cortés abrió la novena con un nuevo indiscutible para los fanáticos no dejar de soñar por una dramática victoria.

Sin embargo, Nick Morabito ponchó a Emmanuel Rivera, más un bombo de out de Heliot Ramos. Con dos fuera, Eddie Rosario era la última esperanza en el plato. Dio el último out del partido con un elevado la jardín izquierdo.

Tras asimilar la derrota en el dugout, el equipo patrio salió al terreno para agradecer el apoyo puertorriqueño, con una última oración en el terreno.

Puerto Rico arribó a Houston luego de jugar para 3-1 en el Estadio Hiram Bithorn, primera vez que una primera ronda se jugó en San Juan desde 2013.

Italia castiga a Lugo

Italia descifró temprano al abridor Seth Lugo.

El derecho otorgó dos bases por bola en la baja de la primera entrada con un out.

Vinnie Pasquantino, compañero de Lugo en los Royals de Kansas City, empató, 1-1, el partido con sencillo remolcador al jardín central.

Dominic Canzone y Jac Caglianone, de madre puertorriqueña, pegaron indiscutibles consecutivos para elevar la ventaja italiana 3-1.

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Dominic Canzone and Jac Caglianone combine to drive in 2 more for Team Italy 🤌 pic.twitter.com/C9CZj16JhJ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

El dirigente Yadier Molina tuvo que sacar a su abridor más temprano de lo esperado, logrando apenas un out. El zurdo Jovani Morán corrió a la loma para poner al bullpen a trabajar temprano.

Morán llenó las bases con el tercer boleto gratis del juego a Andrew Fischer. Un bombo de sacrificio al jardín central de J.J. D’Orazio remolcó la cuarta de los europeos.

Morán pudo ponchar a Dante Nori para acabar el episodio de pesadilla para los boricuas.

Lugo terminó la tarde con 25 lanzamientos y cuatro carreras acreditadas, dos bases por bola y un ponche.

En la baja de la segunda, Puerto Rico descontó una carrera ante el descontrolado abridor zurdo Sam Aldegueri.

Caminó a Eddie Rosario y Heliot Ramos para darle un pelotazo a Seth Lugo, llenando las bases con un out.

Aldegueri salió del partido, entrando Alek Jacob, quien también le pegó la pelota a Martin “Machete” Maldonado para la segunda carrera de los boricuas.

El Team Rubio dejó las bases llenas con ponche de Willi Castro y batazo en el cuadro de Darell Harnáiz para el tercro fuera.

Italia vuelve al ataque en la cuarta

La Azzurri abrió el marcador con cuatro carreras más la cuarta.

El zurdo Eduardo Rivera caminó a Pasquantino y Canzone con dos outs. Molina lo sustituyó por Luis Quiñones, que otorgó el séptimo boleto gratis a Italia para llenar las bases.

Fischer bateó un largo batazo al jardín derecho. Un fanático detrás de la muralla atrapó la bola con un guante y los oficiales cantaron interferencia. El batazo fue relegado a un doble para Italia alejarse 6-2.

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Back-to-back two-run doubles for Team Italy! 🇮🇹 pic.twitter.com/pwdiCFl425 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Italia continuó con su buen momento e hizo pagar caro a Puerto Rico por sus bases por bolas con un doble de dos carreras de D’Orazio, alejándose 8-2.

Fernando Cruz entró temprano a juego para detener el sangrado con el tercer out.

Puerto Rico pegó primero

Willi Castro puso a la fanaticada puertorriqueña temprano con un cuadrangular solitario frente al abridor zurdo Sam Aldegheri.

El primer bate envió el cuarto lanzamiento del italiano, un cambio de velocidad de 81 millas por hora, al jardín izquierdo para hacer retumar el techo de cristal de Daikin Park.

WILLI CASTRO LEADOFF HOMER FOR TEAM PUERTO RICO! 🇵🇷



(via @FS1) pic.twitter.com/X7uROT7njO — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Apenas fue el segundo jonrón de Puerto Rico en el torneo. El primero fue el vuelacercas ganador de Darell Hernáiz frente a Panamá en entradas extra en el Estadio Hiram Bithorn.