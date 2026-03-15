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Houston. Puerto Rico se tiró al ruedo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 sin sus grandes estrellas y con bajas probabilidades de brillar, al menos en el papel.

Ausentes estuvieron los estelares jugadores de cuadro Francisco Lindor y Carlos Correa, por no tener la aprobación de la aseguradora de la competencia. Lo mismo sucedió con el lanzador titular José Berríos.

Javier Báez, en cambio, no pudo ponerse el dorsal puertorriqueño por un positivo a una prueba de dopaje en 2023. El enérgico Enrique “Kike” Hernández, aunque presente, no pudo jugar al estar operado del codo izquierdo.

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Con 17 peloteros debutantes, el Team Rubio superó las expectativas en San Juan, jugando para 3-1 en el Estadio Hiram Bithorn como parte del Grupo A. Se ganó el derecho a viajar a Houston, Texas, donde peleó en un revés, 8-6, ante la inspirada Italia que privó el viaje a semifinales en Miami, Florida.

Los jugadores del equipo de Puerto Rico se arrodillaron en el terreno del Daikin Park tras terminar su juego contra Italia en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Tras subcampeonatos en 2017 y 2023, Puerto Rico quedó fuera en cuartos de final por segundo Clásico consecutivo.

Dolido pero orgulloso, el dirigente Yadier Molina quiso ser justo con el talento que tuvo en el papel para este torneo, el segundo que dirige de manera consecutiva, y no pensar en un hipotético escenario con todas las estrellas que no pudieron llegar.

“Pensar de esa manera... no me gustaría faltarle el respeto a estos chamacos. Representaron la camisa de una buena forma. Dieron el 100 por ciento en todos los juegos”, reaccionó Molina a este medio.

“¿Qué hubiese pasado? Nadie sabe. De una u otra forma nosotros salimos con los muchachos que estaban ahí y ver su entrega por el país, por el uniforme, verlos día a día, tratando de mejorar, buscando aprender de este coaching staff... Pienso que estos chamacos se van a llevar muchas cosas buenas de este torneo y una de ellas fue tener un coaching staff como el que tuvimos", agregó.

El grupo de trabajo de Molina fue de lujo. Con Carlos Beltrán, nuevo miembro del Salón de la Fama del béisbol como gerente general, el cuerpo técnico contó con Alex Cintrón como coach de banca; Edgar Martínez - también inmortal- como coach de bateo; Sandy Alomar Jr. como coach de primera base; Joey Cora como coach de tercera; José “Cheo” Rosado como coach de pitcheo; Juan “Juanchi” Nieves como coach de bullpen; y Juan “Igor” González como instructor.

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“Que ellos tengan la oportunidad de estar dos semanas con este coaching staff y ellos llevarse eso para sus carreras, su futuro, es algo de las cosas positivas en este torneo. Pensar en los que no estaban, no sería justo para estos muchachos”, apuntó Molina.

27 Fotos Los boricuas fueron superados, 8-6, por Italia y no pudieron avanzar a las semifinales del torneo.

El juego se perdió temprano

Seth Lugo, ganador de la blanqueada contra Colombia con cuatro entradas en cero, apenas pudo sacar un out en su salida ante los italianos, permitiendo cuatro carreras la entrada inicial con tres hits y dos bases por bolas. Cargó con la derrota.

Antes de la caída de Lugo, Puerto Rico abrió el juego de manera electrizante con un cuadrangular solitario de Willie Castro, primer bate, para levantar los más de 34, 000 fanáticos presentes, la mayoría a favor de “Los Nuestros”.

En el relevo, Eduardo Rivera y Luis Quiñones toleraron dos carreras, respectivamente, en la cuarta entrada, para un pitcheo boricua que vino a Houston con efectividad de 1.22 en cuatro juegos. Pero en un solo partido, en el revés, otorgó ocho bases por bolas.

“Italia atacó en el primer inning. Tiene tremendo lineup y lo felicito. Les deseo lo mejor en el pase. Fue un juego reñido. En la primera parte no pudimos aguantar mucho en el pitcheo. Pudimos reaccionar, pero se nos hizo tarde. En el camerino, hay muchos jóvenes que le duele la camisa, el resultado. Les dije que estoy bien orgulloso del equipo, de lo que hicimos. Un equipo joven que representó a la isla sin importarle nadie. Batallaron hasta el final. Pudimos unir nuevamente un país. Duele, pero el resultado... me hubiese gustado ganar ese juego y pasar a la semifinal”, resumió Molina, en control de sus sentimientos, pero visiblemente afectado por la derrota.

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Puerto Rico tuvo una reacción en la octava con cuatro carreras ante un descontrolado bullpen italiano. Christian Vázquez rebajó el déficit a dos carreras con un hit de dos anotaciones. El milagro no se pudo completar e Italia extendió su sueño hasta Miami con marca de 5-0, en espera del rival entre el campeón defensor Japón y Venezuela.

“La ofensiva no estuvo ahí, desde la primera ronda. No fuimos consistentes. El pitcheo nos llevó a segunda ronda. Comenzamos bien con el jonrón de Willi. Ellos hicieron sus ajustes. Su pitcheo y bateo es bueno. Pienso que dejamos mucha gente en base. En este torneo pienso que tienes que ser mucho mejor en la ofensiva. Nos costó”, apuntó Molina.

En cinco juegos, Puerto Rico tuvo promedio de bateo colectivo de .209. Nolan Arenado, por primera vez con la camiseta boricua luego de ganar el campeonato en 2017 con Estados Unidos, bateó para .211 (19-5) con cuatro hits y dos carreras impulsadas.

Puerto Rico solo consiguió dos jonrones: el bambinazo ganador contra Panamá en entradas extra en el segundo partido en San Juan, y el del sábado de Castro.

El receptor y capitán Martín “Machete” Maldonado, en el juego que marcó oficialmente su retiro de la pelota profesional, fue el líder de carreras remolcadas con seis.

“Orgullos por su carrera y empeño. Se lo dije en el clubhouse. Es un guerrero y ganador. Un chamaco que da todo por el todo. Manejó muy bien ese pitching staff”, elogió Molina.

En el Clásico 2026, Puerto Rico pudo ver piezas prometedoras para el futuro en el béisbol organizado.

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Prospectos como Elmer Rodríguez, número tres en los Yankees de Nueva York; y el zurdo Eduardo Rivera, campeón en la pelota invernal con Santurce, lucieron en sus salidas.

Hernáiz, quien lucha por un puesto diaro en los Athletics, en Grandes Ligas, se dio a conocer con un jonrón ganador ante Panamá, que le dio la vuelta al mundo. Otras promesas en el equipo con altas probabilidades de debutar este año en las Mayores fueron Edwin Arroyo, Luis Quiñones y Bryan Torres.

“Pudimos ver muchos jóvenes que mucha gente casi no los conocía. Pudimos verlos jugar en este tipo de torneo y abrieron muchos ojos de la fanaticada. Pienso que hay que seguir trabajando con ellos, mano a mano. Sabemos que estos muchachos van a seguir metiendo mano para el próximo. El pitcheo de Puerto Rico, ya vimos lo que podemos hacer. Aunque el resultado de hoy no nos favoreció, los brazos son muy buenos”, sentenció Molina.