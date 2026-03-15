Italia selló este domingo su pase a la Copa del Mundo de la FIBA 2026 por primera vez en 32 años al derrotar 68-56 a España en el clasificatorio femenino que se celebra en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Con este triunfo, resta un solo pasaje al Mundial, que se llevará a cabo en Berlín, Alemania, del 4 al 13 de septiembre. Nueva Zelanda, Puerto Rico y Senegal se juegan el último boleto. Estos dos últimos conjuntos se midan esta noche del domingo a las 8:00 p.m.

Las españolas habrían asegurado su espacio en el certamen mundialista tras derrotar a las boricuas la noche del sábado.

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“Me siento genial. Probablemente es el mayor honor poder representar a mi país en una Copa del Mundo, que es el escenario más grande para el baloncesto femenino. Habían pasado 32 años desde que nuestra selección femenina no participaba en un torneo de la Copa del Mundo, así que estoy súper orgullosa de mi equipo y de mis compañeras. Luchamos hasta el final y volvimos a demostrar nuestro corazón”, compartió la jugadora italiana Cecilia Zandalasini en conferencia de prensa tras el triunfo.

“Estoy muy contento por dos razones, primero por la federación, por su presidente Gianni Petrucci y por las increíbles jugadoras que estuvieron hoy en la cancha; no solo por su desempeño en el baloncesto, sino también por su calidad humana”, expresó, por su parte, el dirigente italiano, Andrea Capobianco.

Zandalasini dominó la ofensiva italiana con 22 puntos y cuatro rebotes. Le siguió Francesca Pasa con 14 unidades y Lorela Cuban con nueve tantos.

Por España, Megan Gustafson fue la mejor con 12 puntos y seis capturas.

En el primer tiempo, España se adelantó rápidamente 5-2. Sin embargo, Italia reaccionó y se despegó 7-5.

Tras un intenso tú a tú, Zandalasini sumó un tiro de campo para colocar el marcador 12-10. Cuando restaban 45 segundos, Laura Spreafico encestó desde larga distancia para ampliar la ventaja italiana a 15-10.

Gustafson respondió con un triple, pero el primer tiempo terminó 15-13 a favor de las italianas.

Para el segundo capítulo, Italia no bajó la intensidad y, con un avance de 6-1, se despegó 21-14.

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En un choque físico, las italianas ampliaron la ventaja a doble dígito (28-17). Sin embargo, cuatro puntos consecutivos de Lyana Martín permitieron a España recortar el déficit a 28-21, cuando restaban 2:16 por jugar.

Acto seguido, España añadió cinco unidades más para concluir la primera mitad 28-26, todavía a favor de Italia.

España abrió el tercer episodio con un triple de Elena Buenavida y un canasto de Megan Gustafson para tomar la delantera, 31-28.

Las españolas ampliaron la ventaja a 36-30 después de que Buenavida convirtiera dos tiros libres tras una falta de Spreafico y Gustafson añadiera otro tiro desde larga distancia.

La diferencia duró poco. Con una racha de 11-4, Italia retomó el control del marcador 41-40 cuando restaban 3:27 por jugar.

España igualó el partido a 41 con un tiro libre de Aina Ayuso. Luego de un canasto de Jasmine Keys y de que Olbis André sumara dos puntos tras una falta de Mariona Ortiz, Italia tomó el control 45-41.

Posteriormente, Ortiz también pisó la línea de tiros libres y encestó ambos intentos para poner el 45-43. Sin embargo, Zandalasini respondió de la misma manera al convertir sus dos tiros para así Italia cerrar el tercer periodo al frente, 47-45.

Italia no cedió y continuó su ruta hacia el triunfo en el último cuarto. Se alejó 62-55 tras un triple de Cubaj faltando tres minutos del juego. Las italianas se despegaron por 12 unidades para el 68-56.