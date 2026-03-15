Shangái. Lo han definido por ser el sucesor de Lewis Hamilton y el compañero de equipo de George Russell. Ahora, Kimi Antonelli presume ser ganador de una carrera de Fórmula 1 por mérito propio, y el segundo más joven de la historia.

El italiano de 19 años se despegó de una entretenida batalla entre Russell y los dos Ferrari para llevarse el domingo una victoria contundente en el Gran Premio de China y compartir el podio con Russell y Hamilton, el siete veces campeón al que reemplazó el año pasado.

“Me he quedado sin palabras. Estoy a punto de llorar, la verdad. Muchas gracias a mi equipo porque me ayudaron a cumplir este sueño”, dijo Antonelli, conteniendo las lágrimas.

PUBLICIDAD

La apuesta de Wolff da resultado

Es una reivindicación de la apuesta que hizo el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, al elegir al joven —que se había incorporado al programa juvenil de Mercedes con apenas 11 años— para reemplazar a una leyenda cuando Hamilton se marchó a Ferrari para 2025. Muchos dudaron cuando Antonelli se estrelló 10 minutos después de su debut en prácticas en 2024.

“Muchos dijeron que el año pasado era demasiado pronto y, obviamente, nosotros mismos nos hicimos esa pregunta: si era demasiado meterlo en esta olla a presión”, indicó Wolff a Sky Sport Germany.

“Un año con altibajos y él es joven. Tenemos que perdonarle estos errores, y ahora está en el segundo Gran Premio (de 2026) y lo remata sin piedad. Está bien”, agregó.

Antonelli fue el más joven en salir desde la pole y perdió brevemente el liderato ante Hamilton en la largada, pero lo recuperó poco después y controló el resto del camino.

Un bloqueo de neumático cerca del final le provocó “un pequeño infarto”, pero llegó hasta la meta para celebrarlo con su padre, quien una vez coló a su hijo —entonces de siete años— en el paddock de la F1, escondido en una pila de neumáticos, para acercarlo a la acción.

Fue otro 1-2 para Mercedes para abrir la temporada, ya que Russell salió airoso de una batalla con ambos Ferrari para terminar segundo. Hamilton fue tercero para lograr el tan esperado primer podio en un Gran Premio con Ferrari.

El único piloto más joven que Antonelli en ganar un Gran Premio fue Max Verstappen, que tenía 18 años cuando consiguió su primera victoria en 2016. Antonelli es el primer italiano en ganar desde Giancarlo Fisichella en 2006, cinco meses antes de que naciera Antonelli.

PUBLICIDAD

Russell supera a los Ferrari en un thriller

Las nuevas regulaciones volvieron a producir una lucha dramática por la posición entre Mercedes y los Ferrari, que arrancaron con fuerza, mientras Russell se abría paso frente a Charles Leclerc y Hamilton en una batalla de varias vueltas con numerosos cambios de posición. Eso le permitió a Antonelli ampliar su ventaja al frente.

Incluso después de que Russell se despegara para asegurar el segundo lugar, los compañeros Leclerc y Hamilton mantuvieron su propia pelea por el tercero. Leclerc exclamó por la radio: “Esta es una batalla bastante divertida”.

Leclerc fue cuarto, con Oliver Bearman quinto para Haas, Pierre Gasly sexto para Alpine y Liam Lawson séptimo para Racing Bulls. Isack Hadjar se recuperó de un trompo temprano para terminar octavo para Red Bull, por delante de Carlos Sainz Jr., noveno con Williams, mientras que el argentino Franco Colapinto entró décimo con Alpine y sumó su primer punto desde 2024.

Colapinto quedó inconforme al considerar que pudo haber obtenido un mejor resultado al verse afectado por un choque con Esteban Ocon (Haas) en la vuelta 32 de 56.

“Es frustrante porque hice una muy buena carrera”, dijo Colapinto. “Cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno, hay algo que me frena... pero es lo que hay, hay que seguir trabajando para mejorar”.

Verstappen no completó la carrera. Marchaba sexto cuando su Red Bull perdió potencia y tuvo que regresar a boxes a paso lento, en otro golpe para el cuatro veces campeón, que ha sido uno de los principales críticos de los nuevos autos de la F1.

PUBLICIDAD

El mexicano Sergio Pérez logró completar su segunda carrera seguida con el equipo debutante Cadillac, finalizando 15to. Pero “Checo” Pérez se vio involucrado en un choque con su compañero de equipo Valtteri Bottas, quien quedó 13ro.

“Fue todo mi culpa. Vi el hueco y fui por él”, dijo Pérez. “Fue un error de juicio de mi parte. Y afortunadamente, no pasó nada”.

Doble desastre para McLaren

El reinante campeón Lando Norris y su compañero de McLaren Oscar Piastri no pudieron tomar la salida, ambos por problemas técnicos minutos antes de que comenzara la carrera.

Piastri debía largar quinto y Norris sexto en la carrera del domingo. Norris estaba en su auto en boxes, pero no salió hacia la parrilla; después, Piastri fue retirado de la parrilla.

McLaren indicó que, tras una investigación, encontró “dos problemas eléctricos diferentes del lado de la unidad de potencia”. Es la segunda vez que Piastri no puede largar en 2026, después de que se estrellara antes de la salida de la carrera de la semana pasada en Australia. Solo 18 de 22 autos tomaron la salida: Gabriel Bortoleto, de Audi, y Alex Albon, de Williams, tampoco pudieron hacerlo; y luego ambos Aston Martin y Verstappen también tuvieron problemas durante la carrera.

La F1 compite horas después de anunciar que las carreras del próximo mes en Bahréin y Arabia Saudí no se llevarán a cabo debido a la guerra en Oriente Medio.