Suiza. La UEFA informó este domingo que el partido entre Argentina y España conocido como la Finalissima, que estaba previsto que se disputara en Catar, ha sido cancelado tras la ampliación de la guerra en Oriente Medio.

El encuentro entre el campeón sudamericano Argentina y el campeón europeo España estaba programado para disputarse en Doha el 27 de marzo. Iba a ser un duelo estelar entre los equipos liderados por Lionel Messi y Lamine Yamal antes de pasar verano en Norteamérica para el Mundial.

La seguridad del partido quedó seriamente en entredicho cuando Irán intensificó sus ataques contra países vecinos en represalia por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, que ya van por su tercera semana.

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“Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo”, señaló la UEFA en un comunicado.

Argentina y España iban a jugar en el Estadio Lusail, que fue sede de la épica final del Mundial 2022. Argentina ganó una tanda de penales ante Francia después de que Messi marcara dos goles y Kylian Mbappé lograra un triplete en un vibrante empate 3-3.

Según se informó, se consideraron otras sedes como alternativas a Doha, incluida la capital de España. Sin embargo, la UEFA indicó que todas las demás alternativas viables que exploró “finalmente resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”.

“La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50% de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó”, explicó la UEFA.

También se rechazó la opción de organizar el evento a doble partido —uno en Madrid el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América en 2028—. Argentina había propuesto jugar el partido más adelante este año, después del Mundial, pero España no tenía fechas disponibles.

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“Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima” señaló por su parte la CONMEBOL en un comunicado.

“La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, añadió.

Argentina ganó la edición inaugural de la Finalissima en 2022 con una victoria 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley, en Londres.

La violencia en Oriente Medio, donde Irán está atacando a los estados árabes del Golfo con drones y misiles, ha dejado varados a viajeros, ha sacudido los mercados económicos y ha disparado los precios del petróleo.

También ha afectado al mundo del deporte internacional más allá de la Finalissima. Las carreras de Fórmula 1 en Bahréin y Arabia Saudí, programadas para abril, han sido canceladas debido a la guerra, mientras el presidente Donald Trump ha sugerido que Irán no participe en el Mundial de este verano, que se organiza conjuntamente en Estados Unidos.