La Selección Nacional de Baloncesto femenino llega al partido del martes obligada a vencer a Nueva Zelanda en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para asegurar sin complicaciones su clasificación a la Copa del Mundo de la FIBA 2026.

Tras mantener vivas sus aspiraciones al certamen mundialistas con una victoria, 56-47, el domingo sobre Senegal, el quinteto patrio encara ahora el partido más importante del torneo clasificatorio, que se celebra en la isla.

Un triunfo ante las neozelandesas le daría a Puerto Rico el último boleto disponible y su tercera clasificación a un Mundial.

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El equipo practicará este lunes en la tarde, mientras el cuerpo técnico afina detalles y estudia a fondo al rival.

“Ya hemos estado aquí antes, así que sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a prepararnos para el partido del martes, sabiendo que tenemos la oportunidad, pero no nos la van a regalar. Va a ser difícil, pero sé con seguridad que van a salir y demostrarlo”, expresó el dirigente de Puerto Rico, Jerry Batista, en conferencia de prensa tras el triunfo dominical.

“Nosotros mentalmente estamos bien. Estamos preparados para eso. Vamos a ver muchos videos de ella. Nosotros hemos ido preparándonos contra ellas. Vamos a dormir poco hoy (domingo) y mañana (lunes) para prepararnos bien, sacar todas las movidas de ellas, ver qué vamos a hacer, que cosas le vamos a quitar y ver cómo las vamos a atacar”, añadió el técnico.

Aunque el escenario más sencillo para clasificar es ganar, las matemáticas del grupo aún dejan abiertas otras posibilidades. Puerto Rico también podría asegurar su boleto si pierde ante Nueva Zelanda por un solo punto, y que Italia haya vencido a Senegal en el primer partido del día.

En el caso de que Puerto Rico y Senegal salgan airosos de sus choques terminan con el mismo récord de 2-3, pero las boricuas se quedan con el boleto por haberles ganado el domingo. Antes de derrotar a las senegalesas, la escuadra puertorriqueña cayó ampliamente ante Italia, Estados Unidos y España.

Sin embargo, una derrota boricua combinada con una victoria de Senegal sobre Italia eliminaría al equipo nacional. De igual forma, si Puerto Rico pierde por tres puntos o más e Italia vence a Senegal, también quedaría fuera del Mundial, que se llevará a cabo en Berlín, Alemania, del 4 al 13 de septiembre.

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Italia selló su pase por primera vez en 32 años el domingo al vencer a España, quien fue el primer equipo en asegurar su espacio en el certamen mundialista tras derrotar a las boricuas la noche del sábado. Estados Unidos, que también disputa el clasificatorio en la isla, ya ponchó su boleto a Alemania 2026.

Rival conocido

Las boricuas conocen a su rival debido que las vencieron (69-67) en febrero de 2024 durante el Torneo de Clasificación Olím p ica en China .

“Es un equipo distinto, comparativamente con Senegal. Es un equipo que juega más tradicional. Y si vamos a hacer diferentes cosas, pero vamos a jugar nuestro estilo de juego... Así que vamos a prepararnos de la mejor manera posible, a sabiendas que es el partido grande”, sostuvo Batista, al agregar que apostará por la defensa, tal como le funciono el domingo.

Arella Guirantes, por su parte, aseguró también en la conferencia de prensa que el conjunto patrio afrontará el desafío ante Nueva Zelanda como una final.

“Nueva Zelanda es un gran equipo, pero nosotros también lo somos. Podemos analizar y estudiar al rival todo lo que queramos, pero al final todo se reduce a quién lo quiere más en estos momentos”, manifestó la escolta.

“Vamos a pelear, vamos a afrontar y vamos a jugar como si fuera un juego siete. Tenemos 40 minutos más para intentarlo”, agregó Guirantes, quien volvió al tabloncillo el domingo y junto a Pamela Rosado fueron las mejores anotadoras de Puerto Rico con 11 puntos cada una.

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Guirantes apenas había visto acción durante siete minutos del primer partido del clasificatorio frente a Italia, en el que anotó dos unidades. La jugadora estuvo fuera de los encuentros ante Estados Unidos y España por molestias físicas que experimentó desde su llegada a la isla tras salir hace más de una semana de Israel, donde militaba con el club Elizur Ramla.



