Hace unos días, Pamela Rosado prometió que la Selección Nacional de baloncesto femenino seguiría representando a Puerto Rico con el corazón en el clasificatorio a la Copa del Mundo de la FIBA 2026, con o sin fanáticos en las gradas del Coliseo José Miguel Agrelot.

Rosado, capitana del seleccionado patrio, estaba frustrada porque las 5,568 personas que asistieron el pasado jueves al juego entre Puerto Rico y Estados Unidos aplaudieron más a estrellas como Caitlin Clark que a las boricuas. Esto a un día de que el Equipo Nacional debutara en el Premundial contra Italia frente a apenas 1,500 fanáticos, según el portal de la FIBA.

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A lo largo del torneo, el “Choliseo” nunca se llenó, y los últimos tres partidos de las puertorriqueñas registraron asistencias de 3,743, 985 y 3,679 fanáticos. Sin embargo, Rosado cumplió su promesa, y las “12 Guerreras” hicieron historia al clasificar a su tercer Mundial consecutivo frente a su gente.

“Agradecida con Dios por la oportunidad de un tercer Mundial. Estuve aquí hace varias noches atrás diciendo que no había apoyo y que íbamos a jugar no importa qué. Lo demostramos”, expresó Rosado en la conferencia de prensa después del triunfo de Puerto Rico sobre Nueva Zelanda.

“Yo creo que es una bendición, sin duda, que papá Dios nos dé la oportunidad de ir a un Mundial. Sabíamos que era sí o sí poder hacerlo en casa, frente a nuestra gente y nuestros familiares lo era todo, así que gracias una vez más por quién cree, por el apoyo y por los que siempre están”, continuó.

58 Fotos La Selección Nacional de Baloncesto femenino clasificó a la Copa del Mundo tras vencer, 77-61, a Nueva Zelanda, en el Coliseo de Puerto Rico.

Puerto Rico inició el clasificatorio con tres abultadas derrotas consecutivas ante Italia (78-41), Estados Unidos (91-48) y España (91-52). Con estos resultados, las boricuas quedaron en una situación que las obligó a ganar sus últimos dos partidos ante Senegal y Nueva Zelanda para conseguir su anhelado pase a Berlín.

Y así lo hicieron: vencieron el domingo, 56-47, a Senegal y el martes, 77-61, a Nueva Zelanda para clasificar a su tercer Mundial consecutivo tras su participación en 2018 y 2022.

Sin embargo, el dirigente Gerardo “Jerry” Batista admitió que el abierto marcador contra las neozelandesas no reflejó lo dura que fue esta última prueba en el “Choliseo”. No es para menos. En el segundo periodo parecía que las puertorriqueñas se quedarían sin su boleto a Berlín al estar abajo por 18 puntos, pero lograron borrar el déficit antes de irse al descanso con un tiro agónico de India Pagán.

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“Estábamos un poquito desesperados. No defendimos absolutamente nada. Al principio del juego, estábamos bien perdidos en la parte defensiva. Y en la parte ofensiva, entiendo que estábamos tomando decisiones rápidas. Teníamos que mover un poquito más la bola”, reconoció Batista.

“Tan pronto empezamos a hacer las dos cosas, empezamos a tener paradas defensivas y hittear la bola, nos motivamos. Les estábamos diciendo en la mitad que, si no metemos la bola, tenemos que defender y creo que mejoramos en defensa durante el segundo parcial”, añadió.

La realidad es que el partido fue bastante parejo en estadísticas, pero donde las puertorriqueñas más se diferenciaron fueron en los triples. Puerto Rico encestó el martes nueve disparos detrás del arco en 23 intentos, mientras que Nueva Zelanda solo convirtió cuatro en los 20 tiros que tomó a lo largo del encuentro. Esos nueve triples, cuatro de Rosado y tres de Jacqueline Benítez, fueron los que le dieron un segundo aire a las boricuas cuando el triunfo parecía que se les estaba escapando.

Pamela Rosado celebra uno de sus triples ante Nueva Zelanda. ( Xavier Araújo )

“Nos cañonearon en la primera mitad. Nuestro staff nos pidió que no nos emocionáramos por los tiros grandes y por la fanaticada, sino que viniéramos a defender porque ellas querían ganar también. Ellas venían a darlo todo. Esa fue la mentalidad. Salimos a pegar, salimos a defender y los canastos empezaron a llegar más fácil”, comentó la veterana armadora.

Estados Unidos y Puerto Rico serán los únicos dos seleccionados de América que verán acción en el Mundial. Los otros cuatro países que competirán en el certamen del 4 al 13 de septiembre son: Australia, Bélgica, China, Chequia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, Corea del Sur, Malí, Nigeria, España y Turquía.

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Fogueos con España, Alemania y Francia

El presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos, compartió que antes del Mundial buscarán foguear con España, Alemania y Francia, algo que no se hizo previo al clasificatorio. Batista fue bastante vocal durante el Premundial sobre las pocas prácticas que tuvo el equipo con todas sus integrantes, y aseguró que estos fogueos serán clave para el desempeño de las “12 Guerreras” en la capital alemana.

“Es bien importante que nosotros tengamos la oportunidad de fogueos, y que nos preparemos con tiempo. Vamos para un torneo grande y obviamente queremos lucir bien. Hoy se vio la importancia de compartir el balón con cinco jugadoras en doble figuras”, indicó el técnico.