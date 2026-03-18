El coapoderado de los Vaqueros de Bayamón, Carlos Arroyo, confirmó este miércoles que la franquicia enfrenta señalamientos por parte del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras presuntas violaciones al reglamento del tope salarial en el torneo 2025 de la liga.

Arroyo hizo las expresiones en un aparte con los medios de comunicación locales tras la conferencia de prensa de inicio de temporada del equipo, que se celebró en un salón del Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

El excanastero indicó que el combinado permanece a la espera de una determinación oficial por parte de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), lo que mantiene, a su vez, en incertidumbre la fecha de debut del refuerzo disponible Jae Crowder.

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Jaylin Galloway y Xavier Cooks, los otros dos integrantes del trío de importados anunciados esta madrugada por los campeones defensores, no estarán disponibles desde el inicio de la campaña debido a que disputan la final de la liga australiana con los Sydney Kings.

“En cuanto Crowder, estamos esperando la resolución por parte del comité apelativo de la Federación por unos señalamientos que nos hicieron sobre el reglamento de tope salarial del 2025 para entonces determinar qué decisiones vamos a tomar”, expresó Arroyo.

No obstante, a preguntas de los medios, Arroyo rechazó que los Vaqueros hayan violado el tope salarial.

“Aquí no se violó el tope salarial”, afirmó.

“No voy a reconocer... Esa determinación ya se aprobó y la liga sabe que aquí no se violó ningún tope salarial”, agregó Arroyo.

El Nuevo Día reportó el martes que la FBPUR evalúa una apelación presentada tanto por los Vaqueros como por los Mets de Guaynabo, luego de que una auditoría del BSN concluyera que ambas franquicias incurrieron en violaciones al reglamento durante la pasada temporada.

En caso de un fallo adverso del ente federativo, ambos equipos aún podrían recurrir al Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo, adscrito al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Según establecía el reglamento, exceder el límite salarial de $1.4 millones, fijado para la pasada campaña, implica una sanción de $50,000, junto con la obligación de jugar tres partidos sin refuerzos y la pérdida de todas las selecciones en el próximo sorteo de novatos.

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“Estamos esperando esa resolución para ver qué van a determinar para entonces nosotros poder tomar decisiones”, manifestó Arroyo.

En cuanto al proceso, el coapoderado admitió que ha demorado más de lo previsto y expresó que espera una resolución pronto. Ante la incertidumbre sobre cuándo se emitirá el fallo, dejó claro que el quinteto contempla la posibilidad de iniciar la temporada sin ningún refuerzo.

“Yo entiendo que la regla es clara. Serían los primeros tres partidos sin refuerzos. Nosotros estamos preparándonos para eso y el equipo lo entiende así, los jugadores lo entienden así. Aquí no se van a poner excusas, sino que vamos a prepararnos para comenzar la temporada como se debe”, sentenció Arroyo.

La temporada del BSN inicia el sábado, mientras que los Vaqueros debutarán el domingo ante los Cangrejeros de Santurce en el Rubén Rodríguez.