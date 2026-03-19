Gurabo. Jireh Kingdom Christian Academy cerró una temporada de ensueño este miércoles al conquistar su primer campeonato senior masculino del Top Ranked Buzzer Beater después de vencer, 55-46, a Guamaní Private School (GPS) en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Jireh, una institución riograndeña fundada hace dos años por el antiguo exponente del género urbano y ahora evangelista Héctor Delgado, se convirtió en el mejor equipo masculino a nivel escolar tras la contratación del dirigente Juan Cardona y la llegada de múltiples jugadores, como Aramis Santos, Kenneth Santos, Alan Ayala y Carlos Rodríguez.

La reestructuración no solo transformó su plantilla, sino también su identidad en cancha. El resultado fue abrumador para sus rivales, ya que Jireh apenas sufrió una derrota a lo largo de la temporada. Este revés fue ante American School a finales de enero.

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Al terminar el partido, los jugadores se reunieron en el tabloncillo junto a Delgado para una oración y, al concluir, varios se acercaron a Cardona para agradecerle por lo aprendido durante la temporada.

Los integrantes del equipo de baloncesto masculino de Jireh Kingdom Christian Academy tras ganar el Top Ranked Buzzer Beater. ( Buzzer Beater / José Santana )

“Es una relación bien rara porque ellos tienen la capacidad de entenderme. Es una clientela que es bien difícil si no tratas de entenderla. Yo los amo porque los llevo disciplinados. Es mucho trabajo, pero todo esto se lo merecen. Han trabajado bien duro. Roberto Pérez, el pastor Héctor Delgado y la administración hicieron tremendo trabajo en reclutar a ese equipo. Yo no traje a nadie”, dijo Cardona a Primera Hora tras la victoria sobre GPS.

Jatzel García fue nombrado Jugador Más Valioso de la final 2026 luego de registrar siete puntos, cinco rebotes y seis asistencias. Sin embargo, el líder ofensivo fue Yadiel Delgado con 15 unidades. Además, atrapó cinco rebotes. Le siguió Kenneth con 11 tantos. En causa perdida, Michael Portilla culminó con 15 puntos. Ningún otro jugador de Guamaní anotó en doble dígito.

Jatzel García, de Jireh Kingdom Christian Academy. ( Buzzer Beater / José Santana )

“Jugamos horrible en la primera mitad y mejoramos en la segunda, pero es normal cuando tú bregas con chamacos de 17 y 18 años. Las emociones y la escena… pero de donde ellos vienen esto no es nada en cuestión de la presión con la que ellos tienen que vivir todos los días. De verdad que yo soy bendecido de poder ser parte de la vida de ellos”, repasó el técnico.

El encuentro entre estas dos potencias de la rama senior masculino tuvo un inicio cerrado con Jireh tomando una ventaja de 11-9 en el cierre del primer parcial. Sin embargo, los dirigidos por Cardona se aferraron de la delantera por el resto de la primera mitad y se fueron al descanso arriba por 29-26.

No obstante, el marcador se abrió en el tercer periodo y GPS nunca encontró la manera de acercarse. En el cuarto parcial, Jireh logró sostener una cómoda ventaja de doble figura tras aguantar un último empuje de Guamaní.