El veterano escolta David Huertas se convirtió el miércoles en agente libre tras ser dejado en libertad por los Cangrejeros de Santurce a solo días del inicio de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), confirmó el director de torneo Ricardo Carrillo a Primera Hora .

Huertas, de 38 años, viene de un torneo poco productivo con los Gigantes de Carolina-Canóvanas, en el que promedió apenas 7.1 puntos, 1.8 rebotes y una asistencia por juego.

Tras ser eliminados por los Vaqueros de Bayamón en los cuartos de final, el experimentado canastero expresó a la gerencia de los Gigantes su interés en entrar a la agencia libre.

PUBLICIDAD

En septiembre, llegó a un acuerdo con Santurce para reunirse con su excompañero Walter Hodge Jr., con quien ganó tres campeonatos durante su etapa con los Capitanes de Arecibo. Los Cangrejeros nunca dieron a conocer la extensión de su contrato y tampoco han anunciado que decidieron cortarlo.

Huertas se encuentra en el mercado en un momento estratégico, y podría despertar la atención de varias franquicias.

Santurce volverá a ser dirigido este año por Nelson Colón. Además, tendrá como refuerzos a Malik Beasley y Jacob Wiley. También sumó nuevas figuras a su ya poderoso núcleo nativo en Jordan Howard y Julián Torres.

Los Cangrejeros se quedaron el torneo anterior a las puertas de la serie final tras caer ante los Vaqueros en el séptimo juego de la final de la Conferencia A.

La campaña 2026 se pondrá en marcha este sábado, cuando los Indios de Mayagüez reciban a los Leones de Ponce en el Palacio de Recreación y Deportes.