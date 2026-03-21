Los Vaqueros de Bayamón retiraron el viernes una apelación que habían presentado ante el Comité de Apelaciones de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) por violaciones al reglamento del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y fueron penalizados este sábado previo al inicio de la temporada 2026.

Como consecuencia, los Vaqueros comenzarán el torneo sin poder utilizar a sus tres refuerzos durante los primeros tres juegos, deberán pagar una multa de $50,000 y perderán todos sus turnos del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027, informó el director de torneo Ricardo Carrillo a Primera Hora .

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Bayamón recibirá este domingo a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Rubén Rodríguez para su partido inaugural. De no haber sido sancionados, solo habrían tenido disponible a Jae Crowder, ya que Jaylin Galloway y Xavier Cooks, sus otros dos importados, se encuentran disputando la final de la NBL de Australia con los Kings de Sydney.

Carrillo reveló el jueves que esta penalización no estaba relacionada con el tope salarial debido a que ningún equipo superó el hard cap de $1.4 millones en la temporada 2025, contrario de lo que había señalado inicialmente una auditoría externa.

En el caso de los Vaqueros, sometieron un pago indebido al importado Rayjon Tucker, quien sustituyó a Chris Duarte por tres encuentros en la final 2025 ante los Leones de Ponce.

Según una publicación de Molusco, su contrato no incluía el reembolso de viáticos ni gastos de transporte. Sin embargo, hicieron un pago que no superó los $4,000, el cual fue clasificado como un bono ilegal, lo que desencadenó las sanciones contra la franquicia.