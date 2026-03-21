La temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) apunta a ser una de las más impredecibles en años recientes, sin un claro favorito al campeonato.

En la Conferencia A, los Vaqueros de Bayamón no presentaron un poderoso trío de refuerzos como el año pasado cuando firmaron a Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte. Por su parte, la Conferencia B luce más abierta que nunca con la mayoría de sus equipos haciendo mejoras considerables que les darán opciones reales de clasificar a la final.

Sin un panorama claro de lo que sucederá este año en la llamada “liga más dura”, Primera Hora se dio la tarea de realizar, por segunda campaña consecutiva, un sondeo informal entre apoderados, gerentes generales y dirigentes de las 12 franquicias que participan en el torneo para conocer sus opiniones sobre lo que sucederá esta temporada.

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Al igual que la primera edición, la única regla fue que no podían votar en ninguna categoría por algún integrante de la franquicia a la que pertenecen. Así que, sin más preámbulos, los resultados de este sondeo rumbo a solo horas del torneo 2026:

Campeones: Cangrejeros de Santurce

Por segunda campaña seguida, los ejecutivos del BSN consideran que el favorito a quedar campeón este año son los Cangrejeros de Santurce. Bajo la dirección de Nelson Colón, Santurce podría levantar el cetro tras sumar a Jordan Howard mediante un cambio con los Osos de Manatí.

Los Cangrejeros, que de por sí tienen quizá el mejor elenco nativo, volverán a contar con jugadores de impacto como Ángel Rodríguez, Walter Hodge Jr., Ángel Matías, Devon Collier e Isaiah Piñeiro. Además, regresará Emmanuel Maldonado tras recuperarse de una lesión que lo dejó fuera en el torneo anterior.

Malik Beasley es uno de los dos refuerzos de los Cangrejeros de Santurce. ( Duane Burleson )

En cuanto a sus refuerzos, firmaron al exenebeísta Malik Beasley y a Jacob Wiley. Beasley viene de promediar 16.3 puntos con un 41.6 % de efectividad en triples saliendo del banco con los Pistons de Detroit en la temporada 2024-25 de la NBA, y promete ser una de las figuras a seguir este año.

Los Gigantes de Carolina-Canóvanas quedaron segundos en esta categoría con dos votos. Los del “calentón” contarán desde el arranque con Tremont Waters y George Conditt IV, lo que ha elevado las expectativas en Canóvanas.

Jugador Más Valioso: Emmanuel Mudiay

Los ejecutivos del BSN consideran que Emmanuel Mudiay, refuerzo de los Piratas de Quebradillas, repetirá esta temporada como el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés). Mudiay fue el líder en anotación del torneo anterior con un promedio de 23.6 puntos por juego. Además, acumuló una media de 4.6 rebotes y 5.9 asistencias.

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Emmanuel Mudiay, de los Piratas de Quebradillas, maneja el balón ante la presión de Javier Ezquerra, de los Vaqueros de Bayamón. ( BSN )

Su desempeño ayudó a Quebradillas a finalizar la serie regular en la segunda posición de la Conferencia B con marca de 20-14. Fueron eliminados en los cuartos de final por los Leones de Ponce. Sin embargo, Mudiay estuvo ausente en la mayor parte de esa serie debido a una lesión en el tobillo. Kristian Doolittle, importado de los Gigantes, recibió la segunda mayor cantidad de votos en esta categoría. Otros mencionados fueron Waters, Malik Beasley y Jeezrel de Jesús.

Dirigente del Año: Nelson Colón o Jorge Rincón

La categoría de Dirigente del Año terminó con un empate en votos entre Nelson Colón y Jorge “Jorgito” Rincón. Colón se perfila como uno de los técnicos capaces de llevarse este galardón por el potencial de los Cangrejeros esta temporada. Con el plantel que confeccionaron, Santurce podría dominar el torneo de principio a fin tras quedarse a una victoria de avanzar a la serie final, y su rendimiento podría colocar a Colón en la conversación por el premio.

Jorge "Jorgito" Rincón junto a Elías "Larry" Ayuso durante la celebración de los Vaqueros de Bayamón tras ganar el campeonato del BSN. ( BSN / José Santana )

Rincón, por otro lado, aceptó el reto de tomar las riendas de los Mets de Guaynabo después de una decepcionante campaña, en la que se quedaron fuera de los playoffs. Rincón viene de quedar campeón dos años consecutivos como asistente de los Vaqueros de Bayamón y los Criollos de Caguas, por lo que conoce de primera mano lo que se necesita para ganar en la “más dura”. De meter a Guaynabo en la postemporada, no hay dudas de que sería un candidato para llevarse este galardón.

Progreso del Año: Rafael Pinzón

Rafael Pinzón, de los Capitanes de Arecibo, fue seleccionado por la mayoría de los ejecutivos del BSN como el jugador con mayores probabilidades de ganar el premio Progreso del Año. En su primera temporada, registró una media de 6.9 puntos, 1.6 rebotes y 0.8 asistencias por juego. No obstante, con Alfonso Plummer reportándose a finales de abril o principios de mayo, se espera que Pinzón tenga este año un rol más prominente en la rotación del dirigente Juan Cardona.

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Rafael Pinzón jugó su primera temporada en el BSN con los Capitanes de Arecibo. ( BSN / José Santana )

Ejecutivo del Año: Paul Farrell

Paul Farrell, coapoderado de los Mets, fue escogido por los ejecutivos del BSN como el favorito a ser nombrado Ejecutivo del Año. Esto por el esfuerzo que ha hecho la franquicia en los últimos meses con su traslado a Gurabo debido a las remodelaciones del Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo.

Pero los metropolitanos no solo han trabajado para tener una cancha de calidad en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, sino que también armaron una plantilla y un cuerpo técnico que ha generado grandes expectativas dentro de la liga.

Guaynabo contrató a Rincón como dirigente y a Gerardo “Jerry” Batista como asistente. Además, sumó varias piezas a su núcleo nativo. Todo esto bajo la administración de la presidenta de operaciones, Gabiangie Berríos, y el gerente general, René Morales.

El Coliseo Fernando "Rube" Hernández, de Gurabo, será la casa de los Mets de Guaynabo en la temporada 2026 del BSN. ( Buzzer Beater / José Santana )

Sexto Hombre del Año: Walter Hodge Jr.

Mudiay parece no ser el único que repita este año en los BSN Awards, ya que los ejecutivos de la “más dura” entienden que Walter Hodge Jr., de los Cangrejeros, volverá a ganar el premio Sexto Hombre del Año.

A sus 38 años, Hodge Jr. asumió bajo la tutela de Colón un rol distinto al que había tenido el resto de su carrera al aceptar salir del banco, y cumplió a la perfección con la encomienda. Promedió 13.3 puntos y 4.8 asistencias por cotejo, y se espera que tenga de nuevo el mismo papel esta campaña.

Walter Hodge Jr., de los Cangrejeros de Santurce. ( BSN )

Defensa del Año: Ángel Rodríguez

Ángel Rodríguez fue superado por JaVale McGee en la carrera por Defensa del Año en la pasada temporada, pero los ejecutivos del BSN piensan que este será el torneo en el que se le hará justicia al armador de los Cangrejeros. Rodríguez, que se ha destacado a lo largo de su carrera por su abrumante defensa, acumuló una media de 11.7 puntos, cuatro rebotes, 6.3 asistencias y 1.7 robos de balón por compromiso.

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Ángel Rodríguez, de los Cangrejeros de Santurce, durante un juego contra los Vaqueros de Bayamón. ( BSN )

Novato del Año: Zakai Zeigler

Zakai Zeigler, de los Santeros de Aguada, fue favorecido por los ejecutivos del BSN como el principal aspirante al premio Novato del Año. Zeigler se encuentra en la liga Pro A de Francia con el Nanterre 92, pero el apoderado Wilson López informó a Primera Hora que se podría integrar a los Santeros a finales de mayo o principio de junio, aunque todavía no ha firmado un contrato.

El armador, de 23 años, tuvo un promedio de 7.5 puntos, 1.8 rebotes y 5.8 asistencias con la Selección Nacional en las primeras dos ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo de la FIBA 2027.