Los Cangrejeros de Santurce anunciaron este lunes la firma del escolta David Huertas, quien regresará al equipo a partir del 9 de abril, noche en que enfrentarán a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Roberto Clemente.

Huertas, de 38 años, se habría convertido la pasada en semana en agente libre tras ser dejado en libertad por los propios Cangrejeros. La nueva estructura salarial para jugadores nativos y refuerzos fue la razón por la que la escuadra crustácea tomó la decisión de cortarlo.

El licenciado José Couto, coapoderado de los Cangrejeros, explicó a Primera Hora que Huertas habría sido cortado del conjunto para cumplir con el tope salarial colectivo, que a partir de esta campaña tiene un soft cap de $1 millón y un hard cap de $1.5 millones.

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De acuerdo a las declaraciones escritas del quinteto, la incorporación de Huertas representa una adición significativa para el conjunto santurcino, al añadir profundidad y veteranía en el perímetro. Reconocido por su capacidad ofensiva y liderazgo, el experimentado escolta aporta herramientas clave para las aspiraciones competitivas del equipo.

La gerencia y el cuerpo técnico han resaltado, además, su disciplina y ética de trabajo como elementos alineados con la identidad del equipo.

“Estamos sumamente contentos con la reintegración de David, una pieza esencial dentro y fuera de la cancha. Su talento, experiencia y compromiso con el juego encajan perfectamente con la cultura que seguimos construyendo en Santurce”, expresó el presidente de Santurce, Rolando Hourruitiner, en declaraciones escritas.