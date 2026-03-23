Los Leones de Ponce anunciaron este lunes la firma del centro Isaiah Hicks como su tercer refuerzo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Hicks, de 6’ y 9″ de estatura, viene de ver acción en Corea del Sur. Fue campeón de la NCAA en 2017 con la Universidad de North Carolina y tuvo experiencia en la NBA con los Knicks de Nueva York. Además, formó parte del Team USA entre 2018 y 2019.

“Ha sido bien difícil el mercado de jugadores disponibles, y con las nuevas reglas, solamente seis cambios en total, incluyendo los cambios por lesión, había que ser paciente y seguir trabajando para conseguir el jugador indicado, afortunadamente la oportunidad con Hicks surgió y la pudimos aprovechar pues es un jugador que viene en ritmo y ya lo hizo bien en el BSN”, expresó en declaraciones escritas el gerente general de los Leones, Gabriel Ortiz.

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A nivel internacional, Hicks ha jugado en las ligas de Rusia, Japón y Corea, incluyendo equipos como Avtodor Saratov y San-en NeoPhoenix. Fue importado de los Capitanes de Arecibo la pasada temporada.

La gerencia de Ponce destacó que Hicks aportará fuerza, experiencia y presencia en la pintura, elementos clave para las aspiraciones del equipo subcampeón.

Luego de una victoria como visitantes en Mayagüez el sábado, los Leones inauguran su campaña como locales este jueves frente a los Atléticos de San Germán en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.