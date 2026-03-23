El alero puertorriqueño Ramses “RJ” Meléndez aseguró que mejorar su efectividad en los disparos de larga distancia y luchar más en los rebotes son dos de sus prioridades para ayudar a los Capitanes CDMX en los ‘playoffs’ de la Liga de Desarrollo de la NBA (G League).

“Yo siento que debería mejorar mi por ciento en los triples, ser más agresivo en los rebotes y seguir haciendo el trabajo en la defensa; eso me ayudaría mucho a mí y al equipo”, señaló a Efe el jugador, al hablar de sus debilidades.

Meléndez, de 23 años, es una de las figuras principales del cuadro de la capital mexicana que, dirigido por el entrenador brasileño Vitor Galvani, tiene asegurado por primera vez un puesto en la postemporada de la liga sucursal de la NBA.

PUBLICIDAD

El jugador aceptó que el ambiente en los Capitanes es de armonía y eso se ha unido al buen rendimiento en cancha y a la disposición de hacer ajustes cuando las cosas no funcionen.

“Para los ‘playoffs’ debemos mantenernos consistentes en nuestro trabajo, seguir el patrón de juego del ‘coach’ y preparado para los ajustes; el equipo está muy unido y eso ha hecho la diferencia”, comentó.

Meléndez acepta que en la G League los jugadores están a un paso de la NBA y juegan ilusionados con esa posibilidad; sin embargo, en Capitanes, la idea ha sido enfocarse en el equipo sin distracciones.

“En cualquier momento cualquiera de nosotros podría ser llamado; eso lo tenemos en cuenta, pero mientras tanto, estamos concentrados en el trabajo con camisa de los Capitanes. Jugamos para una ciudad, para un país entero y mostramos orgullo por eso todos los días”, dijo.

El boricua se ha adaptado bien a México. A él y a sus compañeros le sigue resultando exigente la elevada altitud de la capital mexicana, 2,240 metros sobre el nivel mar, pero es una ventaja porque a los rivales lo sienten más

“La altura quita mucho oxígeno; te cansas rápido, pero a la vez eso lo tenemos como un plus”, aceptó.

Meléndez, quien ha vestido la camiseta de la Selección Nacional de Puerto Rico, cree que la isla sigue siendo una potencia de ese deporte, aunque no como hace unas décadas cuando brillaba la selección liderada por José ‘Piculín’ Ortiz.

“Yo siento que comparado con aquellos jugadores, el baloncesto de Puerto Rico no es el mismo; antes había más desarrollo. Hoy hay calidad, niños con hambre de llegar lejos, pero se pierde mucho talento”, reconoció.

Aunque era un defensor del campo corto en los partidos infantiles de béisbol, Meléndez terminó en el baloncesto y asegura que, a pesar de la presión inevitable en el profesionalismo, puede disfrutar el juego como cuando empezaba.

“Me gustó más el baloncesto que la pelota porque yo era un niño energético y necesitaba estar corriendo para arriba y para abajo. Lo sigo disfrutando, aunque de manera diferente”, concluyó.