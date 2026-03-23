La Selección Nacional femenina Sub-17 escribió el domingo una nueva página en la historia del fútbol puertorriqueño al asegurar, por primera vez, su boleto a la Copa Mundial de la FIFA de dicha categoría en el Premundial Concacaf, celebrado en Costa Rica.

El pase representa, además, la primera ocasión que un onceno puertorriqueño consigue un lugar en un certamen mundialista de la FIFA. El torneo se llevará a cabo del 17 de octubre al 7 de noviembre de este año en Marruecos.

A pesar de sufrir una derrota 4-0 frente a Estados Unidos en su último partido, Puerto Rico, en el Grupo B, aseguró su clasificación como el mejor segundo lugar entre los tres grupos. Las boricuas finalizaron con marca de 2-1 y seis puntos, registrando 12 goles a favor y cinco en contra, lo que le permitió superar a Costa Rica (2-1) tras diferencia de goles.

PUBLICIDAD

Puerto Rico venció a Haití por 3-1 y a Bermudas por 9-0.

“El desarrollo del fútbol femenino de Puerto Rico no es un discurso, es una realidad. Hoy celebramos una clasificación histórica que refleja el talento, la disciplina y el compromiso de nuestras jugadoras, así como el trabajo colectivo de toda una estructura que ha creído en este proyecto”, expresó en declaraciones escritas el presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), Iván Rivera.

La clasificación se definió tras la victoria de México por 2-0 ante Costa Rica en el Grupo C. El conjunto mexicano se quedó con el primer lugar de su grupo, mientras que Canadá hizo lo propio en el Grupo A y Estados Unidos en el Grupo B. Las tres selecciones terminaron con marca perfecta de 3-0.

“Este logro es el resultado de años de planificación, inversión y ejecución con una visión clara de hacia dónde queremos llevar el fútbol en nuestro país. Gracias a nuestras jugadoras por regalarnos este momento inolvidable y, sobre todo, por inspirar a toda una generación de niñas que hoy saben que sí es posible. Esto apenas comienza”, agregó el directivo.