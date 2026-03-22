El tenista puertorriqueño Yannik Álvarez concluyó subcampeón del torneo juvenil J500 Gaspar “Banana Bowl”, celebrado en Brasil, uno de los eventos de mayor nivel dentro del circuito internacional junior.

Álvarez cayó en tres sets ante el argentino Dante Pagani. El puertorriqueño dominó el primer parcial con marcador de 6-3, pero se llevó los siguientes dos por 6-4 y 6-3.

“Yannik ha demostrado el calibre de jugador que es. Alcanzar una final de este nivel no solo valida su talento, sino también su disciplina, compromiso y el trabajo consistente que viene realizando. Estamos seguros de que este es solo el comienzo de grandes logros para él”, expresó en declaraciones escritas el presidente de la Asociación de Tenis de Puerto Rico, William Micheo.

Con este resultado, Álvarez sumará puntos de gran valor para ascender en el escalafón internacional juvenil.