Londres. El primer gran trofeo doméstico de la temporada fue para el Manchester City. Y después de una victoria dominante 2-0 contra Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa el domingo, puede que no sea el último.

Nico O’Reilly, nacido en Manchester, anotó ambos goles en la segunda mitad en el estadio de Wembley para no solo darle al City la victoria, sino potencialmente también asestar un golpe psicológico en la carrera por el título de la Liga Premier. El equipo de Pep Guardiola busca recortar la ventaja de nueve puntos de Arsenal en la cima de la clasificación.

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“(Es una) sensación increíble ganar una final y vencer a este equipo. Sabemos lo buenos que son”, dijo O’Reilly a Sky Sports . “Tenemos que construir a partir de esto ahora, nos dará impulso”.

Fue el decimosexto trofeo importante de Guardiola como entrenador del City y su quinta Copa de la Liga, un récord . Ha ganado 34 títulos en su carrera como entrenador, incluidos sus pasos por Barcelona y Bayern Múnich.

Y, una vez más, estaba apagando las propias ambiciones del entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, después de haberlo vencido dos veces por el título de liga en los últimos tres años.

Arsenal sigue siendo favorito para ser coronado campeón de liga esta temporada por primera vez desde 2004, dada su gran ventaja. Pero el City tiene un partido pendiente y los equipos aún tienen que enfrentarse entre sí en Manchester en el estadio Etihad, el panorama podría verse muy diferente en las próximas semanas.

La victoria del City también puso fin a la aspiración de Arsenal de lograr el inédito cuádruple de trofeos este año, incluida la Liga Premier, la Liga de Campeones y la Copa FA.

O’Reilly, que se formó en la academia del City, fue el héroe inesperado con ambos goles.

Aprovechó un fallo del portero de Arsenal, Kepa Arrizabalaga, para cabecear y poner al City por delante a la hora de juego. Y cabeceó el segundo cuatro minutos después para prácticamente sentenciar el partido.

“Hoy vino toda mi familia (a ver el partido) ... Sé que estarán eufóricos y no puedo esperar a verlos”, dijo O’Reilly.