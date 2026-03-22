Los boricuas Nelson Velázquez y José Miranda están encendidos y dejando todo en sus respectivos campos de entrenamiento para asegurar así un espacio en sus equipos desde el inicio oficial de la temporada de Grandes Ligas el próximo jueves.

Antes de que todos los conjuntos se pongan en marcha, el miércoles habrá un único partido inaugural entre los Giants de San Francisco y los Yankees de Nueva York.

Con los Cardinals de San Luis, Velázquez ha disputado 15 juegos, mostrando un gran poder y consistencia al bate. Previo a la jornada dominical, suma 15 imparables, ocho anotadas, 10 impulsadas, cuatro jonrones y siete bases por bolas, con solo siete ponches. Ostenta un impresionante OPS de 1.116.

PUBLICIDAD

En 2025, el toletero, de 27 años, fue dejado en libertad por los Royals de Kansas City y posteriormente continuó su carrera con los Guerreros de Oaxaca en México. Más tarde regresó a liga menor con los Pirates de Pittsburgh, donde, combinando sus actuaciones en ambos equipos de Triple A, jugó 59 juegos y registró un promedio de .234.

Por su parte, Miranda promedia .304 tras 21 juegos, con 14 indiscutibles, dos cuadrangulares, seis carreras y nueve impulsadas. Ha recibido cuatro boletos gratis y 12 ponches con los Padres de San Diego.

El tercera base, de 27 años, viene de una campaña complicada en las Mayores, en la que comenzó con los Twins de Minnesota, pero fue enviado a Triple A después de 12 partidos. Miranda bateó para .167, con seis imparables en 36 turnos, y decidió volver a “La Pro” con los Criollos por primera vez desde la temporada 2020-21 en busca de un nuevo contrato.

Así las cosas, ambos boricuas se perfilan como piezas claves para sus novenas en la apertura de la campaña 2026.

Varios del Team Rubio

Willi Castro, quien representó a Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026, está caliente con los Rockies de Colorado. Promedia .550, con 11 hits, un jonrón, cinco anotadas y siete impulsadas en su ‘Spring Training’.

Asimismo, Nolan Arenado, el tercera base de ascendencia boricua, registra .400 con el madero en los Diamondbacks de Arizona. Ha conectado dos jonrones, incluyendo uno el sábado en la victoria 5-2 frente a los Rangers de Texas. En total, suma seis indiscutibles en 15 turnos y nueve remolcadas.

PUBLICIDAD

Darell Hernáiz, el héroe de los puertorriqueños en el choque del certamen mundialista contra Panamá, promedia en su campo primaveral .350 con siete imparables, mientras que su compañero en los Athletics, Carlos Cortés apenas ha conseguido tres hits para registrar .167 con el bate.

En los Reds Cincinnati, Edwin Arroyo lleva dos batazos en 12 turnos (.167), y Luis Vázquez, con los Orioles de Baltimore, suma cuatro, dos carreras y tres empujadas, para un promedio de .211.

Christian Vázquez, con los Astros de Houston, apenas ha conectado un hit en siete turnos (.143).

Desde el montículo

El taponero Edwin “Sugar” Díaz, con los Dodgers de Los Ángeles, tuvo su última salida el pasado viernes ante los Padres, lanzando en la sexta, permitiendo dos imparables, incluido un jonrón de Ramon Laureano. Su efectividad ahora es 6.75 en 2.2 entradas. Ha propinado dos ponches.

Tras destacarse con Puerto Rico en el Clásico, el prospecto Eduardo Rivera recibió una oportunidad de una entrada con los Red Sox de Boston, permitiendo un imparable en la derrota 2-0 frente a los Rays de Tampa Bay.

Por su parte, Seth Lugo, de los Royals, no ha visto acción desde su salida con el Team Rubio en los cuartos de final del torneo mundial ante Italia, en la que permitió tres indiscutibles, dos bases por bola y cuatro carreras en un tercio de capítulo. Esa tarde, Puerto Rico se despidió del Clásico al caer, 8-6.

De otro lado, Fernando Cruz mantiene su efectividad en 0.00. Con los Yankees, ha lanzado cuatro capítulos, permitido dos imparables, otorgado dos boletos y ponchado a cinco.

PUBLICIDAD

Fernando Cruz

Asimismo, Rico García, con los Orioles, no ha dado paso a hits ni carreras en cinco entradas. Acumula seis ponches.

Jovani Morán, de los Red Sox, también mantiene una efectividad impecable de 0.00 en 2.2 entradas lanzadas.

En contraste, Yacksel Ríos, con los Cubs, tuvo su última salida el pasado miércoles ante Arizona, donde lanzó un capítulo, permitió tres imparables y dos carreras, y ponchó a dos. Su efectividad en el ‘Spring Training’ se sitúa en 7.71.

A las menores

El prospecto derecho de los Yankees Elmer Rodríguez-Cruz fue enviado a liga menor el 9 de marzo en medio de su destacada actuación en el Clásico Mundial ante Cuba. En los campos de primavera, tuvo dos apariciones de tres entradas cada una. Terminó con efectividad de 3.00 al permitir dos carreras en su segunda salida.

En el caso de Alexis Díaz, fue designado para asignación por los Rangers el 13 de marzo y, tras no ser reclamado por otra organización, comenzará a jugar con el Round Rock Express, equipo de la filial Triple A.

Johnathan Rodríguez de los Guardians de Cleveland, Matthew Lugo de los Angels de Los Ángeles, el jardinero MJ Meléndez de los Mets de Nueva York y José Espada de los Orioles comenzarán sus campañas en Triple A.

Además, el guardabosque Bryan Torres de los Cardinals, quien había sido protegido en el róster de 40, también fue enviado a las fincas.