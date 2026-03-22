Las Cangrejeras de Santurce retomaron su ritmo imparable de la fase regular en el inicio de los cuartos de final de la sección A de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) tras imponerse en cuatro parciales a las Pinkin de Corozal el sábado en el Coliseo Roberto Clemente.

Los marcadores del triunfo fueron 20-25, 25-18, 25-21 y 25-14. Andrea Rangel y Kara McGhee lideraron la ofensiva del conjunto con 17 puntos cada uno.

De otro lado, en la sección B, las campeonas defensoras Criollas de Caguas protagonizaron una remontada para superar en cinco sets a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Roger Mendoza.

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Los parciales de la victoria fueron 25-20, 16-25, 22-25, 25-23 y 15-12.

La ofensiva criolla se repartió entre Genesis Collazo con 18 unidades, seguida por Jenaisya Moore con 17 tantos y Diana Reyes con 13.

Pero, ¿cuál es el formato de esta etapa?

Como ningún equipo quedo eliminado en la fase regular, los cuartos de final de la LVSF se disputan entre los seis sextetos, divididos en dos grupos de tres según su posición en la tabla.

La sección A la integran las Cangrejeras (20-0), líderes de la fase regular; Pinkin (9-11), en el tercer lugar; y las Valencianas de JuncoS (6-14), sextas

En la sección B están las Criollas (10-10), segundas; Atenienses (8-12), quintas; y las Leonas de Ponce (7-13), cuartas.

Cada sexteto disputará dos partidos contra cada rival de su grupo, uno de local y otro de visitante. Los dos mejores récords de cada serie avanzarán a las semifinales.

En dicha fase, el conjunto clasificado entre los semifinalistas con el mejor récord global de la campaña regular se medirá al cuarto mejor, mientras que el segundo con mejor marca enfrentará al tercero.

A continuación lo que resta de itinerario de los cuartos de final:

Serie A

Miércoles, a las 8:12 p.m.

Juncos vs. Santurce, Coliseo Roberto Clemente

Viernes, a las 8:00 p.m.

Santurce vs. Corozal, Coliseo Carmen Z. Figueroa

Domingo, a las 7:00 p.m.

Corozal vs. Juncos, Coliseo Rafael Amalbert

Martes, 31 de marzo, a las 8:30 p.m.

Santurce vs. Juncos, Coliseo Rafael Amalbert

Jueves, 2 de abril, a las 8:00 p.m.

Juncos vs. Corozal, Coliseo Carmen Z. Figueroa

Serie B

Martes, a las 8:30 p.m.

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Ponce vs. Manatí, Coliseo Juan Aubín Cruz

Jueves, a las 8:20 p.m.

Ponce vs. Caguas, Coliseo Roger Mendoza

Sábado, a las 8:30 p.m.

Caguas vs. Manatí, Coliseo Juan Aubín Cruz

Lunes, 30 de marzo, a las 8:00 p.m.

Manatí vs. Ponce, Coliseo Salvador Dijols

Miércoles, 1 de abril, a las 8:00 p.m.

Caguas vs. Ponce, Coliseo Salvador Dijols