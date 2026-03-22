La ceremonia de exaltación de la Clase 2026 al Salón de la Fama del Voleibol Puertorriqueño se llevará a cabo el domingo 12 de abril, a las 2:00 p.m., en el Teatro John William Harris de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano de San Juan.

Pilar Marie Victoriá López, exintegrante de la Selección Nacional, y Rosario Vega de Raíces, histórica apoderada de las Llaneras de Toa Baja en sus primeros años, son las dos figuras que serán exaltadas póstumamente.

El recinto abrirá las puertas, además, a Arnaldo Sánchez que es el pionero de lo que se conoce hoy como el circuito Norceca y desarrolló el proceso de la clasificación olímpica que se utilizó entre Londres 2012 y Tokio 2020. Sánchez también fue el primer puertorriqueño en ser parte de la Comisión de Playa de la Federación Internacional y presidente de la Comisión de Playa de Norceca.

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“Esta exaltación reafirma el legado y la evolución de este deporte en la Isla, al tiempo que honra a quienes han sido pilares fundamentales en su desarrollo a nivel local e internacional. En esta sexta edición, se honrará a un total de 34 figuras que han realizado aportaciones extraordinarias al voleibol puertorriqueño, abarcando distintas generaciones y roles dentro del deporte”, expresó el presidente del Salón de la Fama, Pedro Rodríguez.

Otras figuras del voleibol playa que serán incluido son Ángel ‘Cholo’ Peña, Pedro “Pedruco” García, Amaury Velasco y Raul Papaleo.

En la rama femenina serán inmortalizadas Vilmarie Mojica, Tatiana Encarnación, Lourdes Isern, Leslie Ann de Jesús, Xaimara Colón, Alexandra Oquendo, Jessica Candelario, Jetzabel del Valle, Amanda Vázquez, Sheila Ocasio, Yamileska Polannie Yantín y Sheila Conley.

En la masculina figuran Antonio José Rivera, José Rivera Caamaño, Ángel Pérez, Fernando Morales, Gregory Berríos, Enrique Escalante, René Estévez, Ángel Aja, Carlos Luis López, Mario Jiménez, Héctor “Popeye” Pérez e Iván Muñiz.

Los extécnicos nacionales Luis “Papo” García y David Alemán serán exaltados junto al árbitro, Ernesto Ríos.