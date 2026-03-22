Los Leones de Ponce comenzaron con el pie derecho la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al imponerse el sábado, 89-85, sobre los Indios de Mayagüez en el partido inaugural, celebrado en el Palacio de Recreación y Deportes.

Ponce consiguió la victoria como visitante contando únicamente con uno de sus tres refuerzos, Avry Holmes, y sin Jezreel De Jesús, quien estuvo fuera por una lesión en la pantorrilla.

Chris Negrón lideró la ofensiva de los selváticos con 21 puntos, seguido por el armador Johned Walker, quien aportó 19 unidades. Holmes, por su parte, contribuyó con 13 tantos en su debut.

Por los Indios, Olumiye Oni el más destacadofue con 29 puntos, mientras que Benito Santiago Jr. añadió 17 tantos en causa perdida.

Los Leones dominaron la primera mitad del encuentro, cerrando el segundo parcial con ventaja de 10 puntos (49-39), margen que resultó clave para asegurar el triunfo.

El segundo juego de la temporada 2026 del BSN será este domingo, cuando los campeones Vaqueros de Bayamón reciban a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Rubén Rodríguez.