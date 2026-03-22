El boricua Enrique Ríos se proclamó campeón de la categoría Sub-17 en el WTT Youth Contender Houston 2026 tras imponerse el sábado al estadounidense Tanish Pendse en cuatro parciales.

Los marcadores del triunfo fueron 11-1, 10-12, 11-3 y 11-8.

Ríos, de 17 años, avanzó con paso firme durante el torneo. En semifinales superó al cubano Andy Maqueira por 3-2; en cuartos de final venció al estadounidense Jaden Jia por 3-0; y en la ronda inicial derrotó también al estadounidense River Dai por 3-0.

El próximo compromiso del boricua será desde el jueves en el WTT Youth Contender Humacao, que se celebrará en el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse. El torneo repartirá $1,000 en premios.