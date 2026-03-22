Los Patrulleros de San Sebastián extendieron su invicto y se convirtieron el sábado en el primer equipo clasificado a la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, al imponerse con marcador 14-1 sobre los Libertadores de Hormigueros.

San Sebastián también se convirtió en el primer conjunto en alcanzar las 10 victorias esta temporada y, de paso, le puso fin a una racha de cinco triunfos de los Libertadores.

Joshua Torres cubrió las primeras cinco entradas para apuntarse la victoria, con ocho ponches, una carrera permitida y apenas dos imparables. En relevo lanzaron sin permitir anotaciones Ojani Chacón, Joseph Lugo, José Ayala y Oscar Rivera.

PUBLICIDAD

A la ofensiva, Kenneth González remolcó tres carreras e Ian Matos conectó tres imparables con dos anotadas.

En la misma sección, los Fundadores de Añasco vencieron 11-8 a los Navegantes de Aguada.

En juego interseccional, los Tiburones de Aguadilla derrotaron 5-1 a los Petateros de Sabana Grande con seis entradas en blanco de Miguel Cirino.

En el Suroeste, los Petroleros de Peñuelas fabricaron tres carreras en la novena entrada para dejar en el terreno 9-8 a los Cardenales de Lajas, mientras los Cafeteros de Yauco se impusieron 7-5 sobre los Piratas de Cabo Rojo.

En el Sureste, los Grises de Humacao superaron 6-5 a los Samaritanos de San Lorenzo y los Leones de Patillas frenaron la racha de cinco victorias de los Jueyeros de Maunabo con pizarra 10-4, apoyados por un relevo impecable de Christian Bonilla en tres episodios.

En los cruces de la Central con el Sur, los Cachorros de Ponce fabricaron seis carreras en la novena entrada para superar dramáticamente 6-5 a los Próceres de Barranquitas.

Además, los Brujos de Guayama conectaron 20 imparables para vencer 15-5 a los Polluelos de Aibonito y los Bravos de Cidra derrotaron 13-8 a los Poetas de Juana Díaz con dos jonrones de Ricardo de la Torre y Aldemar Burgos.

Por su parte, los Criollos de Caguas vencieron 9-3 a los Maratonistas de Coamo con tres carreras impulsadas de Javier “Finky” Ortiz.

Los Potros de Santa Isabel dejaron en el terreno 6-5 a los Toritos de Cayey con hit de oro de Kelvin Maldonado en el noveno episodio, y los Pescadores del Plata de Comerío apabullaron 12-0 a los Peces Voladores de Salinas con gran labor combinada de Luis Leroy Cruz, José Avilés y Víctor Vargas.

PUBLICIDAD

Cruz ponchó a 12 bateadores en siete entradas, permitió cuatro hits y concedió apenas un boleto.

En los interseccionales entre la Norte y la Metro, los Gigantes de Carolina sumaron su sexta victoria consecutiva al vencer 6-5 a los Industriales de Barceloneta gracias a un hit de Ángel García en la novena entrada.

Además, los Atenienses de Manatí derrotaron 7-6 a los Maceteros de Vega Alta en diez episodios, los Arenosos de Camuy apabullaron 11-1 al Melao Melao de Vega Baja y los Guardianes de Dorado superaron 6-1 a los Titanes de Florida con siete entradas de Enrique Cotto.

Mientras, los Lancheros de Cataño derrotaron 7-3 a los Montañeses de Utuado y los Tigres de Hatillo dominaron 9-2 a los Mets de Guaynabo.

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos vencieron 10-2 a los Cocoteros de Loíza con siete entradas del zurdo Luis Cintrón, y los Cariduros de Fajardo blanquearon 8-0 a los Guerrilleros de Río Grande con combinación monticular de Efraín Nieves, Jordan Sanabria y Jahir Pérez.

Por su parte, los Artesanos de Las Piedras defendieron su liderato al imponerse 7-1 sobre los Halcones de Gurabo con seis episodios en blanco de Miguel Mejía y jonrones de Francisco del Valle y AJ Jiménez.