La estrella de los Lakers de Los Ángeles Luka Doncic está habilitado para jugar la noche del lunes en Detroit después de que la NBA anulara su decimosexta falta técnica de la temporada.

Doncic y el pívot del Magic, Goga Bitadze, recibieron cada uno una falta técnica cuando restaban 1:19 del tercer cuarto en la victoria de Los Ángeles por 105-104 en Orlando el sábado por la noche. Los jugadores intercambiaron palabras mientras Doncic estaba en la línea de tiros libres y pareció que continuaron la conversación mientras bajaban por la duela.

La NBA anunció el domingo que la técnica a cada jugador había sido anulada. Acumular 16 faltas técnicas conlleva una suspensión de un partido.

Los Lakers han ganado nueve seguidos de cara al duelo con los Pistons, líderes de la Conferencia Este. Doncic promedia 40 puntos, 8.4 rebotes y 7.4 asistencias durante la racha.