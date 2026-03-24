La investigación del Baloncesto Superior Nacional (BSN) sobre un video satírico de los apoderados que ha circulado en los pasados días en las redes sociales continúa en curso, informó este martes el director de torneo Ricardo Carrillo a Primera Hora .

Sin embargo, Carrillo no quiso abundar sobre en qué etapa se encuentra el proceso ni cuándo se podría conocer su desenlace. Esto ocurre a un día de que la llamada “liga más dura” emitiera un comunicado en el que ordenó a los Vaqueros de Bayamón explicar por qué no deben ser sancionados tras la publicación de un video.

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El BSN se limitó a informar que se habían dictado “las órdenes pertinentes” como parte del proceso correspondiente, pero no precisó a qué cortometraje se refería. No obstante, se sobreentiende que se trata de un cortometraje publicado por Jorge Pabón “El Molusco”.

En esta pieza, actores como René Monclova, Alejandro Gil y Carlos Vega imitaron una reunión de apoderados, donde se discutió la sanción impuesta a Bayamón por violar el reglamento con el pago de un bono al refuerzo Rayjon Tucker durante la serie final de 2025.

Como consecuencia, los Vaqueros comenzaron el torneo 2026 sin poder utilizar a sus tres refuerzos durante los primeros tres juegos, pagaron una multa de $50,000 y perdieron todos sus turnos del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027.

Los campeones defensores ya cumplieron con uno de esos tres partidos en el revés del domingo por 78-77 ante los Cangrejeros de Santurce. Bayamón tendrá este año como importados a Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks.

Los últimos dos se encuentran disputando la final de la NBL de Australia con los Kings de Sídney, por lo que de todos modos no habrían estado disponibles para los primeros juegos de la temporada del BSN.

Los próximos dos compromisos de los Vaqueros serán el miércoles frente a los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Abreu “Bincito” y el viernes contra Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau.