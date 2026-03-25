Emmanuel Maldonado atravesaba el mejor momento de su joven carrera cuando sufrió una rotura del ligamento colateral medial y del menisco en la rodilla previo al inicio de la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El armador de los Cangrejeros de Santurce venía de ser nombrado Sexto Hombre del Año 2024 tras promediar 8.3 puntos, 2.2 rebotes y 1.8 asistencias por juego, pero la lesión lo dejó fuera por al menos un año. A sus 23 años, temió que su carrera había llegado a su fin, pero no se quitó y tomó esta experiencia como una lección de cara al futuro.

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“Pensé que era el fin para mí. Cuando sentí que se me rompió la rodilla, lo primero que pensé fue que no iba a poder jugar más baloncesto. No sabía si iba a ser el mismo. Fueron muchos pensamientos malos, pero tuve gente que siempre ha estado cerca de mí y me mantuvieron la energía en alta”, confesó Maldonado a Primera Hora .

“El proceso ha sido un poco difícil porque vengo de la temporada en la que gané Sexto Hombre del Año. Fue una temporada bien grande para mí, pero me siento bien dentro de todo. Algunas cosas han sido difíciles dentro del proceso, pero yo digo que la lesión fue un aprendizaje de un año para ponerme más listo en mi físico y arreglar algunas cosas de mi juego. No puedo quejarme mucho”, continuó.

Maldonado compartió que estaba agradecido por la atención que recibió tanto del apoderado Noah Assad como del presidente de operaciones Rolando Hourruitiner y del gerente general Edgar Padilla durante su rehabilitación. Según el joven armador, el apoyo que le brindó la gerencia de Santurce hizo que su recuperación fuera mucho más llevadera.

Hace más de cinco meses comenzó a participar en prácticas con el resto del equipo, y ahora ha incorporado distintos tipos de estiramientos a su rutina diaria para prevenir futuras lesiones, algo que no hacía antes de lesionarse la rodilla.

“Me siento bien. Estoy estirando mucho y haciendo cosas que de niño no hacía porque esta lesión me enseñó muchas cosas. Antes estiraba y eso, pero no era igual. Era más baloncesto. No le daba tanto cariño al cuerpo como se merece. Desde la lesión, he aprendido a cómo manejar mi cuerpo fuera de la cancha”, explicó el base.

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Emmanuel Maldonado, de los Cangrejeros de Santurce, durante la temporada 2024 del BSN. ( Suministrada / BSN )

Maldonado hizo el domingo su esperado regreso a cancha en un partido oficial ante los campeones Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez. Los Cangrejeros abrieron la temporada con un triunfo en la carretera, pero el joven armador no tuvo su mejor noche.

En su primer juego bajo la dirección de Nelson Colón, anotó apenas tres puntos y falló cuatro de sus tiros de campo en 14 minutos. Una actuación como esta era de esperarse para un jugador que ha estado fuera más de un año y que aún necesita adaptarse al estilo de juego de Colón y a sus nuevos compañeros.

“Este año pueden esperar mucho de mí. Mucha energía. Voy a jugar duro. Me siento mucho mejor comparado al año en el que gané Sexto Hombre del Año. Me siento más fuerte, entiendo el juego más y entiendo la liga más. Ver todo desde afuera me ha ayudado. Gracias a Dios, me siento perfecto de salud”, aseguró el canastero.

Maldonado se reintegra a una rotación de los Cangrejeros con mayores cualidades para ganar el campeonato a la que formaba parte cuando ganó el Sexto Hombre del Año en 2024 bajo la tutela del estadounidense Brad Greenberg.

Santurce tiene esta campaña a tal vez el mejor refuerzo en la llamada “liga más dura” en la figura de Malik Beasley, además de un sólido grupo de nativos encabezado por Ángel Rodríguez, Walter Hodge Jr., Ángel Matías, Isaiah Piñeiro y Devon Collier.

También adquirieron a Jordan Howard mediante un cambio con los Osos de Manatí, aunque todavía no se ha reportado al equipo. El próximo juego de Santurce será este viernes ante los Mets de Guaynabo en el Coliseo Roberto Clemente.