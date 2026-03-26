Los Capitanes de Arecibo, que celebrarán este año su aniversario número 80 en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), han anunciado hoy jueves que dedicarán su temporada del 2026 al exdirigente David Rosario, el técnico más ganador en la historia de la franquicia.

Rosario dirigió a los Capitanes durante casi ocho temporadas, de 2007 a 2014, etapa considerada la más exitosa del equipo. En temporada regular acumuló 147 victorias, sin incluir la postemporada, y llevó al conjunto a cinco series finales del BSN, con saldo de tres campeonatos y dos subcampeonatos.

Bajo su mando, Arecibo alcanzó las finales en 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012. Rosario es además el único dirigente en la historia de la franquicia que ganó campeonatos consecutivos y que llevó al equipo a tres finales de manera consecutiva.

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El gerente general y director de operaciones del equipo, Gaby Miranda, indicó que la dedicatoria reconoce la etapa más dominante del conjunto.

“Me complace anunciarles que le dedicaremos la temporada 2026 a David Rosario. Él fue el dirigente que marcó la época dorada de los Capitanes y consiguió que Arecibo tuviera el tiempo más ganador de su historia. David es un hombre muy humilde y fue bien consistente con el equipo. Con los Capitanes fue un trabajador incansable y mantuvo unido al grupo en una etapa en la que el equipo contaba con el mayor talento nativo en el BSN”, expresó Miranda.

Miranda agregó que durante parte de esa etapa el actual dirigente Juan Cardona formó parte del cuerpo técnico como asistente, y calificó la dedicatoria como un honor para la organización en una temporada histórica para la franquicia.

Rosario, por su parte, dijo sentirse sorprendido por el reconocimiento.

“Para mí esto es una sorpresa, no me lo esperaba jamás. Es un honor y lo recibo con mucha alegría. Quiero darle las gracias a José Baeza y a Gaby Miranda por este reconocimiento. Nunca me imaginé algo así y me causa una alegría inmensa. Los Capitanes de Arecibo son muy especiales en mi vida y mi carrera profesional”, expresó.

Antes de Rosario, los únicos dirigentes en ganar campeonatos con los Capitanes habían sido Lou Rossini, en 1959, y Carlos Mario Rivera, en 2005. Después de su etapa, el único dirigente campeón con la franquicia ha sido Rafael “Pachy” Cruz.

Los Capitanes iniciarán la temporada 2026 el viernes 27 de marzo, cuando recibirán la visita de los Osos de Manatí en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina Reyes, en un partido programado para las 8:00 de la noche.

Rosario, de hecho, lleva parte de la pasada década trabajando como dirigente del club Esteli de Nicaragua, donde además ha ayudado a desarrollar el programa nacional de dicho país.