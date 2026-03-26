Suzuka, Japón. Lewis Hamilton dijo que terminó un entrenamiento matutino recientemente y regresó a su hotel sudando para encontrar a otros pilotos de Fórmula 1 recién levantados.

Estaba contento.

“Sé que ninguno de los pilotos contra los que compito ha entrenado tan duro como yo y ha dado lo que yo he dado, especialmente también a mi edad”, dijo Hamilton, de 41 años, el jueves en el circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón del domingo.

“Me encanta eso: que siga teniendo ese impulso de esforzarme”.

It's race week in Japan, which means we might get another Lewis Hamilton x Tokyo drift video 💨 pic.twitter.com/Bg0tXfMopV — Autosport (@autosport) March 23, 2026

Hamilton es el piloto más laureado de la F1. Es el piloto que más carreras ha ganado (105), el que más poles ha logrado (104) y el que más veces ha subido al podio (207). Además, el británico está empatado a siete victorias con Michael Schumacher en campeonatos del mundo.

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Pero está especialmente motivado tras una pésima primera temporada con Ferrari después de temporadas récord con Mercedes. No ganó ni una sola carrera y no subió a ningún podio. Terminó cuatro veces en cuarto lugar.

Hamilton se convirtió de repente en un segundón, un lugar incómodo para el piloto de más alto perfil de la serie y su cara más conocida durante dos décadas.

Es pronto en la temporada, pero Hamilton parece haber encontrado un remedio. Tiene un coche competitivo, terminó tercero hace dos semanas en el Gran Premio de China y ha desoído a los críticos.

“Simplemente no dejar que todas las (palabras) que salen de la boca de la gente se interpongan en el camino de saber realmente quién soy y lo que soy capaz de hacer”, dijo. “No he perdido lo que tenía”.

Mercedes ha ganado las dos primeras carreras -una para George Russell y otra para Kimi Antonelli- y Ferrari es el otro equipo al que le han ido bien las nuevas y radicales normas de esta temporada.

Los coches de F1 utilizan unidades de potencia híbridas que se dividen al 50% entre potencia eléctrica y potencia de combustión interna. A estos cambios se suman unos chasis más ligeros y ágiles.

Algunos pilotos se han quejado de las nuevas normas, y el más franco ha sido el tetracampeón del mundo Max Verstappen, de Red Bull. Tanto él como otros han calificado las carreras de “carreras yoyó”, en las que los coches se adelantan y luego se ven superados por el flujo y reflujo de la potencia.

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“Está mejorando las carreras, pero a veces es artificial”, dijo el jueves Isack Hadjar, compañero de equipo de Verstappen.

Hamilton añadió: “Muchos pilotos no lo están disfrutando, yo personalmente sí”.

Para Hamilton, eso se reduce a tener un coche esta temporada “que pueda luchar por las victorias”. También dijo que haber sido golpeado la temporada pasada por los malos resultados ha aumentado su empuje, aunque repitió varias veces que nunca había perdido la confianza.

“Es una parte natural del proceso como atleta”, dijo. “Pasarás por temporadas así y (en) algunos de los momentos más difíciles. Una de las cosas más importantes es volver a levantarse y eso es lo que he hecho este año.”

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.