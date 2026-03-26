Las Cangrejeras de Santurce lograron su segunda victoria al imponerse en tres parciales el miércoles a las Valencianas de Juncos en la continuación de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) de la Sección A.

La escuadra santurcina, que aún no conoce la derrota en este 2026, sumó su victoria número 22, al contemplar sus 20 de la fase regular.

Las Valencianas, por su parte, sufrieron su primer revés de la postemporada, y ahora tienen marca de 0-1. El otro equipo en esta sección, las Pinkin de Corozal, también juegan para foja de 0-1.

PUBLICIDAD

Los marcadores del encuentro fueron 25-23, 25-19 y 25-23.

La ofensiva cangrejera se distribuyó entre 13 puntos de Tamara Otene, 12 unidades de Andrea Rangel y 10 tantos de Helena Grozer.

Por Juncos, Haley Bush y Leandra Mangual finalizaron con 13 puntos cada una y 10 de Kelly Sánchez.

Las Cangrejeras vinieron de atrás en el primer parcial, cerrándolo con un avance de 9-3.

En el segundo set, llegaron al punto de set 24-20 con un bloqueo sobre Leandra Mangual y aseguraron el parcial con un remate efectivo de Grozer.

En el tercer parcial, luego del tiempo técnico dominado por Santurce con ventaja mínima de 16-15, se registraron empates del 16 al 22.

El cierre lo definieron las Cangrejeras con dos remates consecutivos; uno de Otene y otro de Neira Ortiz para alcanzar el punto de set 24-22. Finalmente, Otene selló el parcial y la victoria 25-23 con otro remate positivo.

Santurce dominó 12-6 en bloqueos, 3-1 en servicios directos y 28-26 en pases. Juncos lideró 54-49 en defensas, 43-39 en ataques y 12-10 en asistencias.

La acción en la Sección A continúa el viernes cuando las Cangrejeras visiten a las Pinkin en la cancha Carmen Z. Figueroa, desde las 8:00 p.m.

En la Sección B, las Criollas de Caguas (1-0) reciben este jueves n el Coliseo Roger Mendoza a las Leonas de Ponce (1-0), desde las 8:20 p.m.