Xander Zayas dio a entender este sábado que firmó el contrato para su esperada defensa titular con Jaron “Boots” Ennis a través de un video publicado en sus redes sociales.

Según una fuente de Primera Hora con conocimiento de las negociaciones, la pelea en la que el puertorriqueño expondría los títulos superwelter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se llevará a cabo el 27 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. El primero en reportarlo fue Colm McGuigan, del portal iFL TV.

Luego de que Zayas compartió el video en sus redes sociales, Ennis respondió desde su cuenta de X, antes Twitter, con un clip del comediante Drew Desbordes, conocido como “Druski”, diciendo: “Lo cogimos”. Una hora después, el boricua le respondió con otro video del mismo comediante, en el que decía: “Aquí no”, acompañado del mensaje “y sigue siendo”.

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A pesar de ese intercambio, Top Rank y Marchroom Boxing aún no han hecho un anuncio oficial sobre este posible combate. De ser oficializado, Ennis sería el mayor reto que Zayas ha tenido en su joven carrera.

El estadounidense es un boxeador invicto con marca de 35-0, con 31 de esas victorias por la vía del nocaut. La última vez que se subió al ring fue en octubre del año pasado, cuando envió al angoleño Uisma Lima dos veces a la lona antes de que la pelea fuera detenida en el primer asalto.

El puertorriqueño, en cambio, posee una foja de 23-0, con 13 nocauts, y en febrero pasado hizo historia al unificar los campeonatos de las 154 libras de la OMB y la AMB tras vencer por decisión dividida al alemán Abass Baraou en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Además, este triunfo lo convirtió en el campeón unificado más joven del momento.