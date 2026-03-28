Los Ángeles. Las dos mayores adquisiciones de la temporada baja de los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores de la Serie Mundial, ya están pagando dividendos.

Edwin Díaz logró su primer salvamento en su debut y Kyle Tucker anotó la carrera decisiva en la octava entrada de una victoria por 5-4 sobre los Diamondbacks de Arizona el viernes por la noche.

Díaz salió en la novena al son de la trompetista Tatiana Tate, que tocó desde las gradas junto al bullpen del jardín izquierdo. Ataviada con la camiseta número 3 de Díaz, tocó “Narcos” de Timmy Trumpet, la canción de entrada del cerrador que electrizó a los aficionados de los Mets de Nueva York antes de que los Dodgers atrajeran al favorito de los aficionados con un contrato de 69 millones de dólares por tres años.

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Absolute cinema.



Edwin Díaz makes his Dodgers debut with a live trumpeteer 🎺



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“Es realmente genial porque es otra manera de mantener a los aficionados involucrados en el juego hasta la novena entrada porque todos van a estar esperando eso”, dijo el jugador de cuadro Miguel Rojas. “Tener a Sugar en la novena siempre va a ser especial”.

Sin embargo, es posible que los aficionados escuchen una versión grabada de la música de Díaz la próxima vez. No se espera que Tate, que ha tocado con Stevie Wonder y Doechii, sea una presencia habitual durante la temporada.

Díaz ponchó a dos y caminó a uno. La temporada pasada convirtió 28 de 31 oportunidades de salvamento para los Mets.

"It was electric... I hear the trumpets, I start laughing."



Edwin Diaz talks with @kirsten_watson after notching his first save as a member of the #Dodgers pic.twitter.com/lLK5z4Pdrx — SportsNet LA (@SportsNetLA) March 28, 2026

“Siempre me pongo un poco nervioso cuando entro en el partido, pero al final del día también estaba emocionado”, dijo Díaz. “Entrar en un partido de una carrera fue muy importante para mí. Quiero establecerlo en el segundo día de la temporada, ayudar a este equipo a ganar, conseguir el salvamento y seguir adelante”.

Los Dodgers ganaron dos campeonatos consecutivos de la Serie Mundial sin un verdadero cerrador, aunque a veces fue un camino difícil. El último lanzador que desempeñó ese papel fue Kenley Jansen, que lideró dos veces la Liga Nacional en salvamentos durante su etapa en Los Ángeles.

Ahora, Díaz proporciona fiabilidad, un historial y un nivel de confianza en la parte trasera del bullpen.

“Va a ser mucho para Sugar porque va a tener que estar bajo mucha presión”, dijo Rojas, “pero ya lo ha hecho antes. Es el tipo adecuado para la tarea”.

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El mánager Dave Roberts inicialmente no pensó que los Dodgers tuvieran la oportunidad de conseguir a Díaz en la agencia libre después de que el diestro optara por renunciar a los dos últimos años y 38 millones de dólares de su contrato con los Mets.

Roberts salió de una videollamada de 45 minutos con Díaz y ejecutivos del front office, y le dijo a su mujer: “Vamos a por él”.

“Fue vendernos y hablar de lo mucho que le valorábamos y de la cultura del equipo y de la propiedad y de cómo haríamos cualquier cosa para ganar”, recuerda Roberts. “Habló con su mujer y la convenció de que mudarse al Oeste era una buena decisión”.

Otro factor que jugó a favor de los Dodgers, según Roberts, es que el hermano menor de Díaz, Alexis, se había unido a los Dodgers en mayo pasado como relevista. Actualmente está en la organización de los Rangers de Texas.

“Llamarlo de las ligas menores y tratarlo como a una superestrella, creo que ayudó a tomar esa decisión y a sentirnos cómodos de cara al futuro”, dijo Roberts.

La atracción para Díaz era simple: “Aquí hay muchos buenos jugadores. Si todo el mundo está sano, este equipo tiene la oportunidad de ganar tres títulos”, afirmó.

Tucker se fue 1-por-3 con el sencillo ganador del partido y una base robada. En su debut el jueves, el jardinero derecho anotó su primer hit y su primera carrera impulsada en una victoria por 8-2. Firmó un contrato de 240 millones de dólares y cuatro años para dejar los Cachorros de Chicago.

“Me emociona que tengan la oportunidad de jugar en este ambiente y sentirse parte de la familia”, dijo Rojas. “Estoy seguro de que están viendo de cerca lo divertido que ha sido”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.