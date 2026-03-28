Las Cangrejeras de Santurce se convirtieron ayer viernes en la noche en el primer equipo en convertirse en semifinalista dentro de la fase cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Femenina al lograr su tercera victoria consecutiva de la postemporada, tras vencer en tres parciales a las Pinkin de Corozal en la cancha Carmen Z. Figueroa.

Santurce ganó el encuentro con marcadores de 25-23, 25-22 y 25-21, para sumar su triunfo número 23 de la temporada y mantenerse invicto desde el inicio de la fase regular.

Las Cangrejeras tomaron el control del tercer parcial luego de despegarse 22-18 con un remate de Andrea Rangel. Posteriormente, un ataque de Helena Grozer colocó el marcador 24-21 y Tamara Otene cerró el partido con un remate por la zona cuatro.

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La ofensiva de Santurce fue encabezada por Tamara Otene y Kara McGhee, con 13 puntos cada una, mientras Grozer aportó 12 unidades.

Por Corozal, Ivania Ortiz y Daly Santana anotaron 15 puntos cada una.

En los fundamentos, Santurce dominó 14-8 en bloqueos, 55-53 en defensas y 16-15 en asistencias. Corozal fue mejor en ataques (40-39), servicios directos (5-1) y pases (51-36).

La acción de la Sección A continuará el domingo, cuando las Valencianas de Juncos reciban a las Pinkin de Corozal en el coliseo Rafael G. Amalbert, en partido programado para las 7:00 p.m.

Mientras, en la Sección B, las Criollas de Caguas visitarán el sábado a las Atenienses de Manatí desde las 8:30 p.m. en el coliseo Juan Aubín Cruz. Una victoria de Caguas las convertiría en el segundo equipo semifinalista de la postemporada.