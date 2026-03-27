Jupiter Island, Florida. Tiger Woods fue arrestado el viernes como sospechoso de conducir intoxicado después de que su Land Rover, que se desplazaba a “alta velocidad” por una carretera de una zona residencial, rozó un camión y volcó sobre un costado.

El jefe policial del condado de Martin, John Budensiek, dijo que Woods pudo salir arrastrándose por el lado del pasajero y no resultó herido.

“Sí mostró señales de estar impedido para conducir”, dijo Budensiek. Agregó que los investigadores creen que había tomado “algún tipo de medicamento o droga”.

De acuerdo con Budensiek, Woods aceptó una prueba de alcoholemia que no dio positivo, pero se negó a un análisis de orina y fue arrestado.

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Bajo la ley de Florida, tendría que pasar ocho horas en la cárcel antes de tener derecho a pagar la fianza.

Budensiek dijo que su oficina acatará la ley sin importar quién haya sido acusado de un delito. Recalcó que Woods estaba detenido en la cárcel, pero separado de los demás.

Tiger Woods se encuentra parado a un costado de su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri) ( Jason Oteri )

“No va a estar con otros reclusos que pudieran hacerle daño o tratar de capitalizar lo que hizo”, dijo. “Pagará el precio, pero no siendo castigado en la cárcel”.

Es la segunda vez que Woods ha sido arrestado por un cargo de conducir intoxicado, pero no alcoholizado. Dijo que había tomado una mezcla inadecuada de analgésicos en 2017, cuando las autoridades lo encontraron dormido al volante de su auto, con el motor aún en marcha y con daños en el lado del conductor. Woods se declaró culpable entonces de conducir de forma imprudente..

Al presidente Donald Trump, cuya exnuera está saliendo con Tiger Woods, se le preguntó sobre el golfista el viernes por la tarde, cuando aterrizó en Miami para un encuentro de inversionistas.

“Me siento tan mal. Tiene algunas dificultades”, dijo Trump. “Es un amigo mío, muy cercano. Es una persona increíble. Un hombre increíble. Pero tiene algunas dificultades”.

El accidente ocurrió poco antes de las 2 de la tarde, no lejos de donde vive Woods en Jupiter Island.

Budensiek dijo que Woods intentó rebasar un camión de limpieza a presión mientras conducía por una carretera de dos carriles con un límite de velocidad de 30 mph (48 kph). Añadió que las autoridades no pudieron determinar a qué velocidad iba Woods.

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La Land Rover se desvió para evitar una colisión mientras rebasaba al camión, pero rozó la parte trasera del remolque de éste, dijo Budensiek. Luego, la camioneta de Woods volcó sobre el lado del conductor.

El jefe policial dijo que Woods “cooperó pero no está tratando de incriminarse”. Afirmó que el golfista tiene derecho a negarse a la prueba de orina y que las autoridades “nunca obtendrán resultados definitivos sobre con qué estaba afectado”.

El representante de Woods en Excel Sports no respondió de inmediato a un mensaje de texto en el que se solicitaba información.

Es la cuarta vez que Woods se ha visto involucrado en un accidente automovilístico; el más reciente había ocurrido en febrero de 2021, cuando su camioneta se salió de una carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos.

Woods dijo después que los médicos consideraron la posibilidad de amputarle una pierna. También sufrió previamente múltiples lesiones en la rodilla izquierda y la espalda durante su carrera de golf.

El golfista estelar regresó de múltiples cirugías de espalda para ganar el Masters de 2018, su 15to major. Sus 82 títulos en la Gira de la PGA están empatados en el récord histórico con Sam Snead.

Desde ese accidente en Los Ángeles, ha jugado 11 torneos sin terminar a menos de 16 golpes del ganador en las cuatro ocasiones en que pudo completar 72 hoyos.

El arresto del viernes se produce mientras Woods intentaba decidir si estaba en forma para jugar el Masters, que comienza el 9 de abril. También debía estar en Augusta, Georgia, el 5 de abril, para presentar un proyecto de campo de golf con el presidente del Masters, Fred Ridley.

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Woods estaba a pocos días de lo que se describió como un “plazo flexible” para decidir si convertirse en capitán del equipo de la Copa Ryder de Estados Unidos para los partidos de 2027 en Irlanda.

Woods, de 50 años, había estado trabajando para volver al golf tras una séptima cirugía de espalda en septiembre.

Su último torneo oficial fue el Abierto Británico en 2024. Woods se rompió el tendón de Aquiles en marzo de 2025 y eso lo mantuvo fuera del campo toda la temporada incluso antes de la cirugía de espalda.

Logró jugar en su liga de golf bajo techo TGL el martes por la noche.

Se ha mantenido profundamente involucrado en los asuntos del la Gira de la PGA como presidente del Comité de Competencia del Futuro, que está reestructurando el modelo del circuito.