Las campeonas nacionales Criollas de Caguas resistieron el empuje de las Leonas de Ponce el jueves en el Coliseo Roger Mendoza Vidal y lograron su segunda victoria consecutiva en los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF), al imponerse en cinco parciales para colocarse más cerca de las semifinales.

Caguas ganó el decisivo quinto set 15-11 en un parcial cerrado en el que Diana Reyes consiguió un bloqueo clave sobre Kristin Lux y luego Valeria Flores anotó un servicio directo para darle ventaja de 10-9 a las Criollas.

Ponce empató el parcial a 10, pero Caguas retomó el control con un bloqueo de Alba Hernández sobre Jenselyn Morales que puso el marcador 14-10. Jenaisya Moore selló la victoria con un ataque por la zona cuatro.

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Los parciales del partido fueron 29-27, 25-23, 16-25, 23-25 y 15-11.

Moore lideró la ofensiva de Caguas con 21 puntos, incluidos 18 en ataques, dos en bloqueos y un servicio directo. Génesis Collazo agregó 17 puntos, Hernández terminó con 16 y Reyes con 13.

Por Ponce, Sherridan Atkinson anotó 40 puntos para liderar a las Leonas, que ahora juegan para 1-1 en la serie. Abby Akey sumó 13 puntos, Kristin Lux 11 y Jenselyn Morales 10.

En estadísticas colectivas, Caguas dominó los bloqueos 12-10, mientras Ponce fue superior en ataques 75-65, servicios directos 7-4, defensas 104-91, pases 47-42 y asistencias 28-17.

El próximo partido de la Sección B será el sábado, cuando las Criollas visiten a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz, donde buscarán asegurar su pase directo a las semifinales. Manatí aún no ha ganado en dos partidos en esta fase.

En la Sección A, los cuartos de final continúan hoy viernes cuando las Cangrejeras de Santurce, con marca de 2-0, visiten a las Pinkin de Corozal, que juegan para 0-1, en la cancha Carmen Z. Figueroa desde las 8:00 p.m.