Filadelfia. El tercera base de los Phillies de Filadelfia, Alec Bohm, ha demandado a sus padres por millones de dólares, acusándoles de desviar grandes cantidades de su dinero a cuentas financieras que gestionaban para él y luego utilizar parte del efectivo para pagar sus propios gastos.

La demanda de Bohm, presentada el miércoles en un tribunal de Filadelfia, se produce después de que en los últimos meses comenzara a revisar sus asuntos personales y financieros, y afirmara que sus padres se negaron a darle acceso a las cuentas o a proporcionarle la información que buscaba sobre ellas.

Intentaron “congelarle” cuatro cuentas -constituidas como sociedades de responsabilidad limitada- y ahora cree que “convirtieron una cantidad considerable” de su dinero de esas cuentas “para su propio uso”, según la demanda.

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Cuando buscó la información, sus padres ya habían transferido millones de dólares de sus cuentas personales a las cuentas que controlaban, según la demanda.

Los padres de Bohm, Daniel y Lisa Bohm, negaron haber hecho nada malo y, a través de su abogado, dijeron que están “profundamente entristecidos por las acusaciones” y que se defenderán agresivamente. Alec Bohm ha tenido pleno acceso a las cuentas y sus padres están pagando sus gastos con sus tarjetas de crédito personales, dijo su abogado, Robert Eckard, en un comunicado.

“El señor y la señora Bohm quieren mucho a su hijo y siempre han actuado en su mejor interés, tanto personal como profesional, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy”, dijo Eckard.

Tras el partido inaugural de la temporada 2026, disputado el jueves, Bohm declinó hacer comentarios a los periodistas: “No voy a abordar ningún asunto personal en este momento.”

Ambas partes dicen que la primera de las cuentas se abrió en 2019. Sus padres le dijeron que se asignaron a sí mismos una participación del 10%, estrictamente con fines administrativos, y que Bohm era el “verdadero” propietario de todos los activos de la LLC, dice la demanda de Bohm.

Las cuentas tenían diversos fines, como invertir en valores o comprar bienes inmuebles. La demanda de Bohm también decía que utilizaban dinero de The Alec Bohm Foundation para pagar sus gastos.

La demanda de Bohm pide a sus padres que paguen al menos 3 millones de dólares por daños y perjuicios, que cedan el control de las cuentas y que contraten a un contable para que haga un seguimiento de cada dólar que transfirieron de las cuentas personales de Bohm a las cuentas que controlaban.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.