Gurabo. El “Final Four” de “La Pública”, un torneo organizado por Buzzer Beater y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) que reúne a los mejores equipos de baloncesto escolar del país, quedó definido este viernes en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

La Escuela Superior José Collazo de Juncos abrió la jornada en la rama masculina con un triunfo 49-45 sobre la Escuela Pedro Falú de Río Grande. Miguel García fue el mejor anotador de la institución junqueña con 16 puntos, mientras que Yan Rojas y Yarol Díaz añadieron 12 cada uno. En causa perdida, Ángel Santiago anotó 20 unidades, repartió seis asistencias y capturó cinco rebotes.

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Luego, la Escuela Trina Padilla de Arecibo derrotó 54-51 a la Escuela Vocacional Bernardino Cordero de Ponce. Keniel Valentín lideró el quinteto arecibeño con 24 tantos, incluyendo cinco triples. El único canastero de Ponce que finalizó el partido en doble dígito fue Abdiel Siberón con 10 puntos.

También la Escuela Francisco Manrique de Bayamón venció 57-53 a la Escuela Vocacional Eladio Rivera de Loíza. Randy Jiménez dominó la pintura del conjunto loiceño con 21 unidades y ocho rebotes. Por la Vocacional de Loíza, Jenxander Santos firmó una destacada actuación con 20 tantos y siete capturas.

Más tarde, la Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas, campeón defensor, dominó 59-34 a Escuela Superior Domingo Aponte de Lares para asegurar el último espacio disponible de la siguiente etapa del torneo. Barranquitas tuvo a cuatro jugadores en doble figura: Adrián Maldonado (13), Jesliel Hevia (13), Derek Ortiz (10) y Kenier Colón. En el caso de Lares, el único en doble dígito fue Ektor Santiago con 11 puntos.

Así las cosas, la Escuela Trina Padilla enfrentará este sábado a la Escuela Francisco Manrique a las 3:30 p.m. en el “Final Four” de la rama masculina de “La Pública”. El otro cruce será entre la Escuela Luis Muñoz Marín y la Escuela Superior José Collazo a las 5:00 p.m.

Rama femenina

En la categoría femenina, la Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas comenzó la tanda con una victoria 35-26 frente a la Escuela Superior Urbana de Aguas Buenas. Dahiana Berríos fue la mejor de la institución barranquiteña con 13 unidades y cinco rebotes.

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Después, la Escuela Superior Josefina León de Jayuya aplastó 46-18 a la Escuela Superior José Emilio Lugo de Adjuntas. Sarah de Hoyos condujo el triunfo del quinteto jayuyano con 18 tantos, mientras que Xiomarys De Jesús añadió 13.

Asimismo, la Escuela Superior Domingo Aponte de Lares salió victoriosa 55-45 ante la Escuela Vocacional Bernardino Cordero de Ponce. Jadielys Vázquez lució en grande con el conjunto lareño al terminar el encuentro con 27 puntos y siete capturas.

De igual manera, la Escuela Ramón Power y Giralt de Las Piedras, campeón defensor, arrolló 51-24 a la Escuela Vocacional Nueva Antonio Lucchetti de Arecibo. La victoria de Las Piedras fue liderada por Dariana Ramos y Yamiliz Negrón, quienes anotaron 17 y 16 unidades, respectivamente.

Con estos resultados, la Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas se medirá este sábado a la Escuela Ramón Power y Giralt a las 11:00 a.m. en el “Final Four” de la rama femenina. En la otra llave, la Escuela Superior Josefina León chocará con la Escuela Superior Domingo Aponte a las 2:00 p.m.

Al igual que el resto del torneo, todos los juegos del “Final Four” de “La Pública” se llevarán a cabo en el “Rube” Hernández, de Gurabo.