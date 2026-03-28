Los Toritos de Cayey se convirtieron el viernes en el primer equipo de la sección Central en alcanzar las 10 victorias al derrotar 6-2 a los Peces Voladores de Salinas, en la apertura del sexto fin de semana de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Fue uno de los nueve partidos completados en la jornada, que tuvo 13 encuentros suspendidos por lluvia.

Cayey mejoró su marca a 10-2 para mantenerse al frente de la sección Central. El zurdo José Carlos Burgos se apuntó la victoria al lanzar cinco entradas en blanco, en las que permitió tres hits y ponchó a cinco bateadores.

PUBLICIDAD

Christian Torres lideró la ofensiva de los Toritos con un cuadrangular y dos carreras impulsadas.

En otros resultados de los cruces entre las secciones Central y Sur, los Bravos de Cidra apabullaron 12-0 a los Cachorros de Ponce con una blanqueada respaldada por ocho entradas y siete ponches de José Figueroa. Bradley Roper-Hubbert encabezó la ofensiva con cinco carreras remolcadas, producto de un jonrón, un doble y dos sencillos.

Además, los Pescadores del Plata de Comerío vencieron 7-5 a los Maratonistas de Coamo con tres carreras impulsadas y tres anotadas de Pedro Crespo, quien conectó un cuadrangular y dos sencillos.

Mientras, Jason García lanzó juego completo para guiar a los Criollos de Caguas a una victoria 5-0 sobre los Potros de Santa Isabel. El lanzador ponchó a siete, permitió siete hits y no dio bases por bolas. Haziel Cruz bateó de 4-3 con tres carreras empujadas.

Remontada de Añasco

En los cruces de las secciones Noroeste y Suroeste, los Fundadores de Añasco anotaron cinco carreras en la parte baja de la novena entrada para vencer 6-5 a los Cardenales de Lajas.

El batazo decisivo lo conectó Jorge “Búho” Ortiz con un doble que remolcó las carreras del empate y de la ventaja. Wesly Santiago ganó en relevo tras lanzar 4.1 entradas, con tres carreras permitidas, todas inmerecidas.

Por su parte, los Petroleros de Peñuelas superaron 12-9 a los Navegantes de Aguada con un cuadrangular y tres carreras impulsadas de Ricardo Hernández. Con este resultado, los Libertadores de Hormigueros y los Tiburones de Aguadilla aseguraron su clasificación a la postemporada en la sección Noroeste.

PUBLICIDAD

Primera victoria de Igor

En los juegos interseccionales entre las secciones Este y Sureste, el dirigente Juan “Igor” González consiguió su primera victoria al frente de los Azucareros de Yabucoa, que derrotaron 8-4 a los Cariduros de Fajardo con cuatro carreras impulsadas de Luis Pintor y cinco entradas lanzadas por Noel Pinto.

En otro encuentro, los Halcones de Gurabo vencieron 3-2 a los Grises de Humacao con ocho entradas del zurdo Orlando Díaz y un cuadrangular de Dilan Rosario.

Camuy suma cuatro en línea

En los cruces del Norte y la Metro, los Arenosos de Camuy se consolidaron en el liderato de la sección Norte al vencer 4-1 a los Mets de Guaynabo con seis entradas lanzadas por Juan Caballero. Camuy suma cuatro victorias consecutivas y juega para marca de 9-2.

Juegos suspendidos

Fueron suspendidos por lluvia los juegos San Lorenzo en Río Grande, Maunabo en Las Piedras, Juncos en Patillas, Sabana Grande en San Sebastián, Cabo Rojo en Aguadilla, Hormigueros en Yauco, Guayama en Barranquitas, Aibonito vs. Juana Díaz, Manatí en Dorado, Florida en Carolina, Vega Baja en Utuado, Cataño vs. Hatillo y Vega Alta en Barceloneta.

Juegos para hoy sábado (7:30 p.m.)

Humacao en GuraboPatillas en JuncosFajardo vs. Yabucoa (en Humacao)Las Piedras en MaunaboRío Grande en San LorenzoYauco en AguadaPeñuelas en HormiguerosAñasco en LajasAguadilla en Cabo RojoSan Sebastián en Sabana GrandeCoamo en ComeríoPonce en CidraBarranquitas vs. Guayama (en Arroyo)Juana Díaz en AibonitoCaguas en Santa IsabelSalinas en CayeyUtuado vs. Vega Baja (en Dorado)Hatillo en CatañoDorado en ManatíGuaynabo en CamuyBarceloneta en Vega AltaCarolina en Florida.