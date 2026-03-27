Fort Worth, Texas. La escolta de Notre Dame y de ascendencia boricua, Hannah Hidalgo, batió el viernes el récord de robos en una temporada de la NCAA tras conseguir siete en la primera mitad de un partido de Sweet 16 contra Vanderbilt.

Hidalgo necesitó cuatro robos para superar la marca de 192 que Chastadie Barrs estableció con Lamar en 2018-19. La júnior de las Fighting Irish lo consiguió en el primer cuarto del encuentro de la March Madness ante las Commodores.

Hidalgo ya era la segunda jugadora en conseguir al menos ocho robos en varios partidos del Torneo de la NCAA. Consiguió ocho en cada una de las dos primeras victorias de Notre Dame en el torneo, ante Fairfield y Ohio State.

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Tres de los robos de Hidalgo se produjeron rápidamente contra Vanderbilt a mediados del segundo cuarto.

Le arrebató el balón de las manos a Sacha Washington y entró sola para una bandeja, después robó un mal pase cerca de la mitad de la cancha. Poco después, su séptimo robo le llevó a otra fácil bandeja y a una ventaja de 23-11.

Hidalgo, tercera máxima anotadora del país, llevaba 16 puntos al descanso, cuando las irlandesas, sextas cabezas de serie, ganaban 31-26 a Vanderbilt, segunda cabeza de serie.

Hidalgo es hija de un padre boricua con familias en Morovis y Moca, y una madre afroamericana. La joven ha dicho en reportes publicados por varios medios que ama su cultura boricua, sobre todo la comida y la música de Daddy Yankee.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.