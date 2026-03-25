Xander Zayas ya comenzó a entrenar para su próxima pelea, en la que expondrá los títulos superwelter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Según Mike Coppinger de Ring Magazine, Zayas está en conversaciones avanzadas para un enfrentamiento con Jaron “Boots” Ennis, campeón interino de la AMB. Ennis, por su parte, estaba prácticamente listo para medirse a Vergil Ortiz Jr., pero una disputa legal entre este último y Golden Boy Promotions frenó las negociaciones del combate.

Una fuente de Primera Hora con conocimiento de las gestiones entre Zayas y Ennis confirmó que el pleito podría llevarse a cabo este verano, aunque aún no hay un contrato firmado que lo oficialice. De concretarse, el púgil estadounidense sería la mayor reto que el boricua ha tenido en su joven carrera.

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Ennis es un peleador invicto con marca de 35-0, con 31 de esas victorias por la vía del nocaut. La última vez que se subió al ring fue en octubre del año pasado, cuando envió al angoleño Uisma Lima dos veces a la lona antes de que la pelea fuera detenida en el primer asalto.

Zayas, en cambio, viene de hacer historia en febrero pasado al unificar los campeonatos de las 154 libras de la OMB y la AMB con una victoria por decisión dividida ante el alemán Abass Baraou en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Con ese triunfo, se convirtió en el campeón unificado más joven del momento. El puertorriqueño tampoco conoce la derrota y posee marca de 23-0, con 13 nocauts.

Otros posibles retadores para Zayas son el británico Josh Kelly y el estadounidense Sebastián Fundora. El boricua siempre ha sido claro en que su objetivo principal es unificar todos los títulos de la división superwelter y Kelly es el monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que Fundora reina en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).