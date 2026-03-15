El villalbeño Oscar “El Pupilo” Collazo retuvo este sábado los campeonatos de peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por retiro, luego de que Jesús “Chiquito” Haro no saliera de su esquina al finalizar el sexto asalto en el Honda Center de Anaheim, California.

A sus 29 años, esta fue la séptima defensa exitosa de Collazo, quien marcha invicto en 14 salidas con 11 nocauts. Haro, en cambio, ahora presenta una foja de 10-4, pero esta es la primera vez en su carrera que tira la toalla.

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“Nos sentimos bien y contentos. La pelea fue tal y como nos preparamos en el gimnasio: el cuerpo abajo, apretarlo y poder llegar a la victoria”, dijo el campeón puertorriqueño en una entrevista telefónica minutos después del combate.

“Cada asalto que pasaba tratamos de meter más presión, adaptándome al boxeador porque no queríamos ajorar nada hasta que vimos que lo podíamos apretar. Pudimos ejecutar el plan que era meter presión y dar el golpe abajo. Sabíamos que, de alguna manera, se iba a parar la pelea”, explicó.

Oscar Collazo gets the win after the corner of Jesus Haro calls it quits ‼️#BarbozaJrSimsJr | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/XOMwEMUoMQ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 15, 2026

Collazo compartió que ya para el tercer asalto tanto él como su entrenador, Juan de León, se habían percatado de que, si mantenían la presión sobre Haro, el combate no pasaría del quinto o sexto round. Y efectivamente así fue.

El villalbeño, que ya figura en la lista de los mejores libra por libra de The Ring, entiende que este triunfo lo consolidó aún más como el mejor boxeador de las 105 libras, donde también reinan los filipinos Melvin Jerusalem (Consejo Mundial de Boxeo) y Pedro Taduran (Federación Internacional de Boxeo).

“Como siempre, estoy número uno. Esta victoria demuestra que sigo siendo el mejor de las 105 libras y entre los más élite”, opinó el monarca de la OMB y la AMB.

Oscar Collazo is on another LEVEL📈#BarbozaJrSimsJr | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/srHi0xdhiy — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 15, 2026

Collazo estaba originalmente programado a enfrentar a Jerusalem, a quien venció para capturar su primer título mundial, en un pleito unificatorio en California. Sin embargo, esta nunca se concretó por lo que el filipino describió en una publicación como “asuntos promocionales”.

El puertorriqueño comentó que el plan de Miguel Cotto Promotions es que este sea su próximo compromiso, aunque no descarta enfrentarse a otro rival, ya sea en una pelea unificatoria con Taduran o contra otro retador por sus títulos de la OMB y la AMB.

“Hasta ahora, podemos pelear con él, pero con quien sea también. El primero que nos ponga de frente. Lo que diga la compañía es lo que vamos a hacer”, sentenció Collazo.