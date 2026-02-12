Después de un triunfo histórico el 31 de enero que le permitió unificar los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 154 libras, el campeón boricua Xander Zayas ya piensa en enfrentar a Josh Kelly, monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y traer otro cinturón más a Puerto Rico.

El púgil invicto, de 23 años, extendió su récord a 23-0, con 13 nocauts, tras vencer al alemán Abass Baraou por decisión dividida en el Coliseo José Miguel Agrelot. La victoria no solo le permitió unificar los campeonatos, sino que también lo posicionó en el tercer puesto de la división superwelter.

Mientras tanto, ese misma noche del 31, Kelly derrotó al ruso Bakhram Murtazaliev por decisión mayoritaria en el Newcastle Arena, en Inglaterra, coronándose campeón de la FIB.

Con su récord de 18-1-1 y nueve anestesiados, Kelly se perfila como el siguiente gran rival de Zayas. El británico, de 31 años, ostenta el sexto lugar de su categoría.

“Ya estamos en conversaciones con el equipo de Josh Kelly. Esa es la pelea que me encantaría que sea la siguiente y traer un título más a Puerto Rico y añadirle uno más a la colección”, manifestó Zayas en una conversación con Primera Hora en su visita al estudio de GFR Media.

Xander adelantó que la reyerta podría celebrarse en los meses de junio o julio de este año. Descartó Puerto Rico como la sede del combate.

“El (Kelly) peleó el mismo día que yo. Estamos bien los dos, los dos queremos la pelea. Creo que es una pelea que se va a dar para mediados de este año”, sostuvo.

Fuera del cuadrilátero, Zayas aseguró que lo único que anhela en regresar a su casa en el estado de Florida para compartir con su progenitora, Yaitza Castro.

Tras convertirse en campeón unificado, Xander hizo maletas y tomó un avión rumbo a San Francisco, California, para integrarse al espectáculo del Super Bowl con Bad Bunny el pasado domingo. A su regreso a Puerto Rico, se ha dedicado a atender a los medios de comunicación locales.

“Deseo llegar a casa. Deseo compartir con mi mamá. Es con la única persona que no he tenido el privilegio de compartir después de mi pelea y con la más importante que digo yo, debería estar compartiendo en estos momentos. Me encantaría llegar a mi casa y me encantaría darle un abrazo y un beso”, comentó.

En Súper Tazón, Zayas protagonizó junto al peleador mexicano Emiliano Vargas, una simulación de un combate, que simbolizó la rivalidad de México y Puerto Rico en el boxeo.