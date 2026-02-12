Con sus inconfundibles trompetas ahora afinadas rumbo a Hollywood, el naguabeño Edwin “Sugar” Díaz, encabeza la lista de más de 50 peloteros puertorriqueños o de ascendencia boricua que dirán presente en los campos primaverales de las Mayores en los complejos de Arizona y Florida.

El ‘Spring Training’ arrancó esta semana con el reporte inicial, como de costumbre, de los lanzadores y receptores. Los jugadores de posición se integrarán a partir del próximo sábado. La temporada 2026 inicia el 25 de marzo.

Luego de que Díaz firmara en diciembre un contrato de $69 millones por tres temporadas con los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York pasarán la página. Francisco Lindor seguirá como una de sus principales figuras de la novena, aunque el campocorto podría perderse el Día Inaugural tras someterse el miércoles a una operación en su mano izquierda.

Asimismo, estará el jardinero MJ Meléndez, quien pactó recientemente un acuerdo por un año y $1.5 millones, junto al antesalista de raíces puertorriqueñas Mark Vientos y el versátil jugador del cuadro Christian Arroyo, quien intentará ganarse un espacio en la ‘Gran Carpa’.

Sus vecinos del Bronx, los Yankees de Nueva York, contarán por segunda temporada consecutiva con el relevista Fernando Cruz, quien acordó un salario de $1.45 millones en su primer año de arbitraje, además del prospecto número tres de la organización, Elmer Rodríguez-Cruz. Ambos lanzadores también integrarán el conjunto de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Francisco Lindor

En Houston, Carlos Correa dirá presente en el campamento, aunque no participará del certamen mundialista ante la ausencia de una póliza que cubra su contrato en las Mayores, mientras que el toletero Edwin Díaz y Anthony Maldonado buscarán ganarse un espacio en el róster del equipo grande de Houston.

En Toronto, el abridor José Berríos se reportará luego de cerrar la pasada temporada lidiando con una inflamación en el codo derecho; en la organización también figura el jugador de ascendencia boricua George Springer.

Kansas City tendrá en su rotación al abridor Seth Lugo, quien volverá a ponerse la franela de Puerto Rico en el Clásico. Su compañero Jac Caglianone, irá a su segunda campaña con los Royals. El hijo de una humacaeña optó por representar a Italia en el torneo, gracias a la ascendencia de su padre.

En Baltimore, el relevista zurdo Eric Torres -Novato del Año con los Leones de Ponce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC)- intentará abrirse paso, al igual que el campocorto Luis Vázquez, quien debutará con la novena puertorriqueña en el Clásico y perfila como titular en las paradas cortas.

Además, los relevistas José Espada y Rico García forman parte del róster de 40 de los Orioles.

Los Cardinals de San Luis cuentan en su róster de 40 con el jardinero Bryan Torres, otra de las nuevas caras boricuas rumbo al Clásico, y además extendieron una invitación al guardabosque Nelson Velázquez, Guante de Oro en la LBPRC.

En los Red Sox de Boston, el derecho Osvaldo Berríos acudirá como invitado al campamento, mientras que el zurdo Jovani Morán figura protegido en la organización, bajo la dirección del dirigente cagüeño Alex Cora.

Seth Lugo

Cincinnati, por su parte, tendrá nuevamente a Emilio Pagán, quien viene de salvar 32 juegos con efectividad de 2.88 en 68.2 entradas y firmó un contrato de dos años y $20 millones para continuar con los Reds. La novena también cuenta con el prospecto Edwin Arroyo y con Christian Encarnación-Strand.

Texas invitó al campocorto Andrew Velázquez, campeón con los Cangrejeros de Santurce en la pelota invernal boricua, y firmó por un año al relevista Alexis Díaz.

Con los Rangers debería estar el prospecto puertorriqueño Abimelec Ortiz, quien fue protegido en los 40 al concluir la temporada, no obstante, fue transferido a los Nationals de Washington como parte del paquete para adquirir al abridor MacKenzie Gore. Ortiz va al ‘Spring Training’ con los Nationals.

El ganador de 10 Guantes de Oro Nolan Arenado, quien lucirá el unfiorme de Puerto Rico por primera vez en el Clásico, se sumó a las filas de los Diamondbacks de Arizona. En la misma novena, figura el receptor Adrián del Castillo.

Edwin Arroyo

De otro lado, los Twins de Minnesota tienen en sus filas al receptor coameño Víctor Caratini luego de firmar un acuerdo de dos años y $14 millones.

En Atlanta, el relevista Joe Jiménez arrancará la temporada en la lista de lesionados de 60 días debido a un problema en el cartílago de su rodilla izquierda. Se perdió toda la campaña 2025.

Los Athletics tienen en su róster de 40 a Darell Hernaiz y Carlos Cortés, mientras que los Guardians de Cleveland cuentan con Johnathan Rodríguez, reconocido como el Jugador Más Valioso de la LBPRC.

Por su parte, Heliot Ramos estará por quinta temporada con los Giants de San Francisco. El toletero también formará parte del equipo que vestirá los colores de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Los Rays de Tampa Bay contarán con Richie Palacios; los Angels de Los Ángeles con Matthew Lugo, nueva cara del Clásico, y Vaughn Grissom; los Rockies de Colorado con Willi Castro y Vimael Machín, quien acudirá como invitado; y los Padres de San Diego con el receptor Luis Campusano y José Miranda, también invitado a los entrenamientos.

Heliot Ramos

Otros peloteros boricuas que participarán en los campos primaverales con contratos de liga menor son Brian Navarreto (Marlins de Miami), Shawn Ross (Pirates de Pittsburgh) y Ramón Rodríguez (Brewers de Milwaukee).

Mientras tanto, el campeón Enrique “Kike” Hernández, Christian Vázquez, Emmanuel “Pulpo” Rivera, Jorge López y Eddie Rosario aún no han concretado contratos para la venidera temporada.